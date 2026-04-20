El KIA EV2 llega para revolucionar el mercado de los vehículos eléctricos

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo KIA EV2, un SUV eléctrico del segmento B, llega al mercado desde 24.550 euros con promociones de lanzamiento. Ruedatur organiza un evento de presentación del KIA EV2 el jueves 23 de abril a las 18:00h, abierto al público y con actividades interactivas. Durante el evento, los asistentes podrán probar el KIA EV2, participar en un sorteo de un fin de semana con el coche y reservar pruebas de conducción gratuitas. El KIA EV2 se presenta como una opción eléctrica real y asequible, adaptada a la vida cotidiana y pensada para el público general.

Ruedatur ya tiene el nuevo KIA EV2 en sus instalaciones, un SUV de contenido tamaño, del segmento B. Un vehículo que partirá desde los 24.550 euros con promociones de lanzamiento y antes de ayudas estatales, que puede revolucionar el mercado con su precio y sus características técnicas, de capacidad y de diseño.

Con motivo de su lanzamiento, el concesionario organiza un evento abierto al público en el que los asistentes podrán conocer el modelo de primera mano, pudiendo probarlo antes para descubrir cómo encaja en su día a día.

La jornada, que tendrá lugar el jueves 23 de abril las 18:00h en las instalaciones de Ruedatur en calle París, 82, tendrá un ambiente distendido, catering, dinámicas interactivas y diferentes experiencias diseñadas para acercar la movilidad eléctrica de forma sencilla y práctica.

Adicionalmente, cualquiera de los asistentes podrá participar en un sorteo de un fin de semana con el nuevo EV2 y reservar pruebas de conducción gratuitas.

Ruedatur KIA muestra con esta iniciativa que ya hay muchos usos que pueden cubrirse con un vehículo eléctrico y a un precio asequible, acercándolo al público general y demostrando que hoy es una opción real, accesible y adaptada a la vida cotidiana.

Se puede reservar una plaza para el evento del jueves 23 en el enlace https://luma.com/wphigxt6

Por motivos de seguridad, la entrada será gratuita hasta completar el aforo.