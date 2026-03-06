Marco Aguilera, en cabeza de la Copa Toyota GR Spain

Las claves nuevo Generado con IA Marco Aguilera lidera la Copa Toyota GR Spain tras la primera cita disputada en el circuito del Jarama. El joven piloto de Benalmádena ganó la manga del sábado y fue el más rápido en pista, superando a pilotos experimentados como Joan Vinyes. Una penalización el domingo le hizo terminar quinto, pero sigue empatado en la cabeza del campeonato. El Toyota GR86, con motor de 234 cv y propulsión trasera, es el protagonista de esta copa organizada por Toyota España y MSI.

El Toyota GR86 es el modelo protagonista de la marca japonesa en su copa de circuitos denominada Toyota GR Cup Spain. En ella, 20 pilotos se enfrentan en un calendario que recorre los circuitos del país.

Está organizada por Toyota España y Motor & Sport Institute (MSI), la empresa propiedad de Teo Martín, donde la formación de técnicos es su principal actividad. Esta copa está reconocida por la Federación Española de Automovilismo.

El GR86 es un vehículo perfecto para una copa de velocidad en circuitos. Tiene carrocería de dos puertas tipo coupé, con el motor delante y propulsión trasera, una configuración que ya no es tan frecuente como antaño.

Su motor de cuatro cilindros de 2400 cc proporciona 234 cv a las ruedas traseras, a través de una caja de cambios manual de seis velocidades. El peso mínimo para la copa sin combustible y sin piloto es de 1.190 kilogramos, lo que asegura una respuesta ágil y divertida, ideal para los participantes en la copa.

Marco Aguilera es un joven piloto de Benalmádena que disputa por segunda vez este campeonato, siendo uno de los protagonistas de la pasada temporada y estando siempre en el grupo de cabeza de todas las carreras, consiguiendo el tercer puesto final en 2025.

Aguilera fue campeón de España de velocidad hace dos años, cuando solo contaba con 16 años, convirtiéndose en el piloto más joven del país en conseguirlo.

La temporada ha comenzado en el circuito del Jarama con éxito para ellos, porque la escudería Nimo GR y el experimentado equipo de competición Eficar Team son una garantía para conseguir el objetivo final del joven piloto: luchar por el título absoluto de la categoría.

En el primer fin de semana de carreras Aguilera consiguió la victoria en la manga del sábado, además de marcar la vuelta más rápida en la misma, por delante del muy experimentado Joan Vinyes. En tercer lugar acabó Antonio Albacete Jr, con un coche del concesionario malagueño Cumaca Motor.

En la carrera del domingo, el lastre obligatorio por reglamento que se impone a los ganadores de las carreras anteriores para igualar los coches fue un impedimento que cambió el comportamiento de su vehículo, aunque estuvo luchando de nuevo por la victoria.

Sin embargo, una penalización por un toque con otro piloto le hizo bajar hasta el quinto puesto, posición que, sin embargo, le permite ponerse en cabeza del campeonato, empatado con otro piloto.