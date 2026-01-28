El Salón Retro Málaga reunió a más de 15.000 personas y hubo un gran homenaje a Manolo Ortiz-Tallo

La XIII edición de Retro Málaga, celebrado este pasado fin de semana en el Palacio de Ferias, recibió alrededor de 15.000 visitantes.

Durante tres jornadas, el salón volvió a convertir a Málaga en punto de encuentro para aficionados y coleccionistas del motor clásico, con un total de 17.000 metros cuadrados de exposición y parking de vehículos históricos, que ofrecieron un recorrido por la historia del automóvil y la motocicleta a través de modelos de época, de colección y de competición.

Uno de los momentos centrales de esta edición fue el homenaje a Manolo Ortiz-Tallo, figura clave del automovilismo español y malagueño. El reconocimiento reunió a su familia y a destacados nombres del mundo de la competición como Antonio Zanini, Juan Petisco, Enrique Glückman, Álvaro Fontes, José Antonio Aznar, José A. Teruel, Ignacio García Bejarano, José Macías o Nono Molina.

El espacio habilitado se llenó con los que quisieron acompañar a Ortiz-Tallo en un acto lleno de anécdotas y recuerdos de su trayectoria profesional. Además, se recibieron mensajes en video que pudieron ver los asistentes de pilotos y directivos de la talla de Luis Pérez-Sala, Luis Villamil, Salvador Serviá, Juan Carlos Oñoro, Gustavo Trelles, Chus Puras, Oriol Serviá, Juanjo Lacalle y Carmelo Ezpeleta y Alberto Longo.

El III Concurso de Elegancia Retro Málaga volvió a ser uno de los grandes atractivos del programa. En esta edición, los premios recayeron en el Fiat 1500 Cabrio, el Delahaye 235 y el Cadillac 62 Convertible, seleccionados por su diseño, estado de conservación y valor histórico dentro de sus respectivas categorías de vehículos italianos, franceses y estadounidenses.

La programación se completó con exposiciones temáticas, la presencia de vehículos singulares como el SEAT Ibiza 4×4 Proto, la participación del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, un amplio espacio dedicado a motocicletas históricas y de competición, así como distintas concentraciones de clubes y marcas celebradas durante el fin de semana, como Vespinos de Málaga, Málaga Moto Club, Club de vehículos Sur de Europa o club Citroen 2CV.

Con este balance, Retro Málaga despide su decimotercera edición consolidando su crecimiento y su posición como la cita principal del vehículo clásico en el sur de España.