Manolo Ortiz-Tallo, a la derecha, en su homenaje.

El Salón Retro Málaga reunió a más de 15.000 personas y hubo un gran homenaje a Manolo Ortiz-Tallo

El salón es uno de los eventos más importantes del sector en España.

La XIII edición de Retro Málaga, celebrado este pasado fin de semana en el Palacio de Ferias, recibió alrededor de 15.000 visitantes.

Durante tres jornadas, el salón volvió a convertir a Málaga en punto de encuentro para aficionados y coleccionistas del motor clásico, con un total de 17.000 metros cuadrados de exposición y parking de vehículos históricos, que ofrecieron un recorrido por la historia del automóvil y la motocicleta a través de modelos de época, de colección y de competición.

Uno de los momentos centrales de esta edición fue el homenaje a Manolo Ortiz-Tallo, figura clave del automovilismo español y malagueño. El reconocimiento reunió a su familia y a destacados nombres del mundo de la competición como Antonio Zanini, Juan Petisco, Enrique Glückman, Álvaro Fontes, José Antonio Aznar, José A. Teruel, Ignacio García Bejarano, José Macías o Nono Molina.

El espacio habilitado se llenó con los que quisieron acompañar a Ortiz-Tallo en un acto lleno de anécdotas y recuerdos de su trayectoria profesional. Además, se recibieron mensajes en video que pudieron ver los asistentes de pilotos y directivos de la talla de Luis Pérez-Sala, Luis Villamil, Salvador Serviá, Juan Carlos Oñoro, Gustavo Trelles, Chus Puras, Oriol Serviá, Juanjo Lacalle y Carmelo Ezpeleta y Alberto Longo.

El III Concurso de Elegancia Retro Málaga volvió a ser uno de los grandes atractivos del programa. En esta edición, los premios recayeron en el Fiat 1500 Cabrio, el Delahaye 235 y el Cadillac 62 Convertible, seleccionados por su diseño, estado de conservación y valor histórico dentro de sus respectivas categorías de vehículos italianos, franceses y estadounidenses.

La programación se completó con exposiciones temáticas, la presencia de vehículos singulares como el SEAT Ibiza 4×4 Proto, la participación del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, un amplio espacio dedicado a motocicletas históricas y de competición, así como distintas concentraciones de clubes y marcas celebradas durante el fin de semana, como Vespinos de Málaga, Málaga Moto Club, Club de vehículos Sur de Europa o club Citroen 2CV.

Con este balance, Retro Málaga despide su decimotercera edición consolidando su crecimiento y su posición como la cita principal del vehículo clásico en el sur de España.