Las claves nuevo Generado con IA Ford Autovisa entregó un cheque solidario de 5.040 euros a la Asociación Nena Paine gracias a su campaña Pruebas Solidarias en Málaga. La recaudación se logró con la donación de 30 euros por cada prueba de conducción, alcanzando un total de 168 test drive realizados. El evento incluyó una sorpresa para los jóvenes de Nena Paine y la celebración del II Torneo Escolar de Ajedrez, fomentando la participación familiar. Los fondos se destinarán a proyectos de inclusión social y educativa de la asociación, reforzando la colaboración entre Ford Autovisa y Nena Paine.

Ford Autovisa ha entregado un cheque solidario de 5.040 euros a la Asociación Nena Paine, en un acto celebrado en sus instalaciones de Málaga, fruto de la campaña Pruebas Solidarias desarrollada en las últimas semanas de 2025.​

La iniciativa consistió en la donación de 30 euros por cada prueba de conducción realizada de uno de los vehículos de la marca, alcanzando un total de 168 test drive que han permitido superar la cifra de 5.000 euros de recaudación.​

El evento se planteó como una sorpresa para los jóvenes de Nena Paine, invitados sin conocer el motivo real del encuentro, que pudieron disfrutar de los vehículos, compartir tiempo con el equipo de Autovisa y recibir el cheque de manos de la directora comercial, Cati Ruiz.​

“No sabemos cuántos kilómetros hemos recorrido juntos, pero sí sabemos que cada uno de ellos ha valido la pena”, declaró Juan Peña, gerente de Ford Autovisa, visiblemente emocionado durante el acto de entrega.​

Dentro de la campaña se enmarcó el II Torneo Escolar de Ajedrez, celebrado en Autovisa el pasado diciembre, que reunió a un centenar de jóvenes promesas y sirvió para fomentar el deporte entre escolares e implicar a sus familias en la causa solidaria.​

Numerosos familiares aprovecharon la jornada para realizar pruebas de conducción, sumando nuevas aportaciones a la recaudación total y reforzando el carácter participativo de la iniciativa.​

La acción tuvo una notable presencia en redes sociales, donde se difundieron mensajes como “Ponte al volante. Ayuda a tu comunidad”, subrayando la importancia de cada gesto individual en beneficio del conjunto de la sociedad.​

Los fondos obtenidos se destinarán a los proyectos de inclusión social y educativa que desarrolla la Asociación Nena Paine, con la que Ford Autovisa mantiene desde hace años una colaboración estable que se ha consolidado en múltiples acciones conjuntas.​