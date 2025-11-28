Arte, tecnología de vanguardia y compromiso social se citan para presentar el nuevo Mazda CX-5

Las claves nuevo Generado con IA Koni Motor presentó en Málaga y Marbella el nuevo Mazda CX-5 2026 en un evento que combinó arte urbano, tecnología e innovación automovilística. El artista Doger realizó en directo un mural que tenía como protagonista al Mazda CX-5, integrando elementos icónicos de Málaga como la catedral y la plaza de toros. El nuevo Mazda CX-5 destaca por su motor de 2500 cc y 140 CV, con menor consumo y mejor aceleración, además de mejoras en conectividad, seguridad y confort. El evento incluyó la colaboración solidaria con la asociación Nena Paine, que ofreció el cóctel, subrayando el compromiso social de la presentación.

Koni Motor, concesionario oficial Mazda en Málaga y Marbella, ha convertido sus instalaciones en un escenario lleno de emoción y arte para la presentación exclusiva del nuevo Mazda CX‑5 2026 ante clientes, colaboradores, prensa e invitados especiales. Un acto que combinó innovación automovilística con cultura urbana y compromiso social.

Durante la llegada de los asistentes el artista urbano Doger estaba acabando el mural de seis metros de ancho y dos de alto donde el Mazda CX-5 era el centro de atención.

El vehículo irrumpió por sorpresa dentro de la exposición para situarse delante del mural, que representaba el modelo en pintura con aerosol, además, con ubicaciones características de la ciudad de Málaga como la catedral o la plaza de toros.

El equipo de Koni Motor.

En ese momento se desgranaron las principales novedades de uno de los modelos más vendidos de Mazda, ahora en su tercera generación y con mejoras en conectividad, insonorización, seguridad y confort de marcha.

La versión presentada se lanzará por ahora con el novedoso cuatro cilindros de 2500 cc y 140 cv, con consumos incluso menores que su antecesor de 2000 cc.

Como ventaja, esa mayor cilindrada le proporciona unos bajos mayores que suponen mejor aceleración a bajas vueltas sin recurrir a un turbo adicional, lo que redunda en menor mantenimiento. Externamente su imagen frontal está en línea con la de sus hermanos mayores CX-80 y CX-60, agrupando claramente en la misma línea visual todos los SUV de la marca japonesa.

Asistentes a la presentación del coche.

El renovado CX-5 consolida su posición como uno de los SUV más equilibrados de su segmento, combinando seguridad, eficiencia y una experiencia de conducción auténticamente Mazda. Los precios comienzan en 35.200 € sin contar con descuentos ni campañas.

Sergio Cortés, director gerente de Koni Motor, puso en valor la respuesta del público: “Este evento refleja nuestro compromiso con Málaga y con la innovación. Queríamos que nuestros clientes fueran los primeros en vivir la llegada del nuevo Mazda CX‑5 y al mismo tiempo colaborar con iniciativas locales que inspiran, como el mural de Doger y la labor de la asociación Nena Paine.”

La jornada se completó con un cóctel servido por Nena Paine, asociación malagueña que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual, subrayando el carácter solidario del encuentro.

Con esta presentación, Koni Motor reafirma su apuesta por ofrecer experiencias exclusivas y por acercar a Málaga las últimas novedades de Mazda, combinando pasión por el motor con apoyo a la cultura y la acción social.