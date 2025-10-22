Las claves nuevo Generado con IA Go Racing se convierte en uno de los 12 concesionarios exclusivos de Royal Enfield en España, inaugurando su nueva exposición en Málaga. Royal Enfield, una marca histórica que comenzó en 1901, es conocida por su estilo clásico y ha vendido un millón de motocicletas a nivel mundial en el último año fiscal. La nueva exposición de Go Racing fue celebrada con la presencia de la plana mayor de Royal Enfield en España y su gerente, Óscar Guerrero, agradeció el apoyo de los clientes.

La sociedad que finalmente comercializó motos a partir de 1901 no empezó con los vehículos de dos ruedas. Antes había sido una empresa que fabricaba agujas, posteriormente armamento de pequeño tamaño, más tarde componentes para bicicletas y, finalmente, motocicletas.

A principios del siglo XX, el invento del motor de explosión se aplicó sobre muchos artilugios distintos, siendo Royal Enfield hoy día la marca que lleva más tiempo fabricando motos. Su nombre viene de la población inglesa de Enfield y de Royal Small Arms Factory, que fabricaba armas de pequeño tamaño para el gobierno británico en esta ciudad de Middelsex.

Royal Enfield era originalmente una empresa británica que también vendió bajo licencia en India, antigua colonia británica, a partir de 1949. En 1993, una sociedad de ese país acabó comprando los derechos y la propiedad industrial de la marca para convertirse en una marca india desde entonces, sin perder ni un ápice del estilo de sus motos.

En España la red de concesionarios Royal Enfield tiene doce puntos de venta exclusivos, siendo Go Racing el de Málaga, donde la semana pasada se celebró la inauguración de la nueva exposición, en formato boutique, en la que se respira el auténtico espíritu clásico de las motocicletas, una tendencia que ahora se acrecienta de manera patente, con un giro hacia los diseños clásicos que está haciendo renacer a las marcas que se decantan por este camino.

En el caso de Royal Enfield no ha habido ningún giro porque su gama se caracteriza precisamente por su clasicismo estético, aunque con una tecnología actual en la parte mecánica, lo que está dando excelentes resultados entre los moteros. De hecho, la marca tiene el modelo de producción mundial que más tiempo lleva vendiéndose con el mismo nombre, la Bullet, que empezó su andadura comercial en 1932.

Ante numerosos clientes y amigos Go Racing compartió la velada con toda la plana mayor de la marca en España y su gerente, Óscar Guerrero, un veterano del mundo de las motos, se dirigió al público comentando que “estoy muy agradecido a los clientes por todos estos años de apoyo a un proyecto que está totalmente asentado”.

Joaquí Cuñat, delegado comercial de la marca para España y Portugal, se mostró entusiasmado por la nueva exposición y señaló la amistad que le une con Guerrero desde hace treinta años “en una colaboración que está dando los frutos deseados”.

Entre los modelos más vendidos de Royal Enfield están la Himalayan 450, la Meteor 350 y la Hunter 350 aunque también tiene modelos más exclusivos como la Interceptor 650 y Continental GT 650. Como dato significativo, en el último año fiscal Royal Enfield ha logrado vender un millón de motocicletas en todo el mundo, lo que da una idea de su volumen como marca.