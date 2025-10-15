Bugatti Profilée, el automóvil nuevo más caro de la historia, en Málaga: 10 millones de euros ha pagado su dueño

La organización del Concurso de Elegancia Costa del Sol diseñó un programa a medida, fruto de un estrecho trabajo conjunto con un selecto grupo de coleccionistas y entusiastas del motor llegados de todo el mundo junto a sus joyas más preciadas. En total, unos 180 vehículos entre clásicos, superdeportivos e hiperdeportivos se dieron cita en Marbella.

Los automóviles recorrieron enclaves selectos de la ciudad, Mijas y la capital, Málaga, descubriendo la esencia de la Costa del Sol.

El programa incluyó también una ruta hacia Ronda, donde se celebró un track day privado en el Circuito de Ascari, en el que rodaron algunos de los hiperdeportivos más bellos y potentes del mundo.

La experiencia combinó carreteras panorámicas de primer nivel, una gastronomía excepcional y todo ello acompañado por el clima templado y luminoso que caracteriza a la región incluso, en esta época del año.

El jurado, compuesto por diseñadores, restauradores y coleccionistas de prestigio mundial, habituales en certámenes como Pebble Beach, Villa d’Este o Salon Privé, fue el encargado de evaluar una de las selecciones más importantes nunca reunidas en España, garantizando una valoración rigurosa de los atributos y particularidades de cada vehículo presentado.

Entre los automóviles presentes destacaron piezas únicas como el Bugatti Divo, Bugatti Chiron, Pagani Utopia, Koenigsegg Jesko, Aston Martin Valhalla, Mercedes-AMG One, Ferrari SP3 y SP2, Lamborghini Sián Roadster, Porsche Carrera GT Gemballa, Ferrari Enzo, Mercedes 300 SL, Lamborghini Revuelto o Bentley Continental Zagato. Como coches únicos, sus precios también giran en consonancia con su exclusividad.

Entre ellos brilló con especial protagonismo el Bugatti Profilée, concebido como la última evolución del Chiron, que se llevó el galardón Best of the Show, o mejor coche del concurso.

Su equilibrio entre arte, precisión e ingeniería, unido a su silueta atemporal y su refinamiento mecánico, lo convierten en una auténtica obra maestra contemporánea, y también en una inversión excepcional por su precio de 10 millones de euros, lo que le convierte en el coche nuevo más caro que nunca se ha vendido hasta hoy.

El Bentley EXP Speed 8 LMP1, vencedor y protagonista de un histórico doblete en las 24 Horas de Le Mans de 2003, fue distinguido en la categoría Race Cars.

También destacó el Bentley Continental GT Flying Star, premiado en la categoría Fuera de Serie por su exclusividad y su ejecución artesanal.

El jurado completó su reconocimiento a distintas épocas del automóvil con el BMW 507 en Classic Cars, el Audi Quattro en Youngtimer 1980–2005, y el McLaren 750S Spider MSO en Supercars 2000–2025.

Con el respaldo de los Ayuntamientos de Marbella, Mijas y Málaga, el Concurso de Elegancia Costa del Sol reafirma su papel como embajador internacional de la región, donde la pasión por los coches refuerza la imagen de nuestra provincia, aunque solo un grupo muy exclusivo de propietarios puedan disfrutar de esos momentos.

Y para el resto de los mortales, solo tener la oportunidad de ver esos vehículos de cerca es algo que reconforta, porque donde se verán muy poco es justo el sitio para el que han sido construidos: la carretera.