Pedro David Pérez y Miriam Antelo vencen en el Rallye Gibralfaro Axarquía

Un fin de semana perfecto para todos. Para el público, porque no hizo el calor del año pasado gracias al cambio de fechas, para los pilotos, porque los tramos estaban perfectos y las carreteras de la comarca de La Axarquía son ideales para este rallye, y para los patrocinadores, principalmente las localidades de la zona por donde pasaban los coches de carrera, atrayendo a un gran número de asistentes y mucha visibilidad a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Por todo esto, el 34º Rallye de Gibralfaro ha sido un éxito, y todos los implicados, desde pilotos hasta aficionados, piden que no se pierda esta prueba.

Su organizador, Juan Manuel Gómez Ponce, no era tan optimista: “A pesar de salir todo bien, de no haber incidentes reseñables y de que todos estén contentos, cada vez es más complicado organizar un rallye. Hay muchas cosas que hay que coordinar entre presupuesto económico, permisos administrativos, coordinación de seguridad y muchos pequeños detalles que suponen un trabajo de meses. Siempre acabo diciendo que esta será la última vez que lo organizo, pero cuando pasan algunas semanas empiezo a pensar en el siguiente año”.

Suerte que tenemos personas que viven la pasión de los rallyes como Gómez Ponce porque, si no, probablemente no tendríamos pruebas en la provincia de Málaga.

Pedro David Pérez-Miriam Antelo Carmen Cruz

En lo deportivo, tres pilotos eran los favoritos, precisamente los mismos que lograron el podio el año pasado: el granadino Pedro David Pérez, el almeriense José Antonio Aznar y el piloto local Óscar Gil.

También eran aspirantes a ese podio el piloto onubense Carlos Rodríguez y José González Flores, de Casabermeja.

Al final, no hubo sorpresas y se repitió el podio del año pasado, con una incontestable victoria de Pedro David Pérez, a los mandos de un imponente Ford Fiesta Rallye 2 y copilotado por la joven malagueña Miriam Antelo.

La pareja y su coche pusieron tierra de por medio en los primeros tramos de la tarde del sábado, logrando una gran ventaja sobre Óscar Gil y Carlos Chamorro, en ese momento comenzaban segundos a los mandos de su Porsche 911 GT3.

José Antonio Aznar y su copiloto Osel Román, con otro Porsche 911, eran terceros inicialmente. Uno de los pilotos más rápidos, Carlos Rodríguez, tenía un pinchazo en su Mitsubishi Evo9 al principio de uno de los tramos, perdiendo una gran cantidad de tiempo, que le hizo situarse por debajo del puesto 20º en la general.

Por su parte, el piloto de Almáchar Salvador España realizó un rallye muy inteligente, porque sabiendo que su Peugeot 208 Rally 4 no era un vehículo para ganar la general sí lo era para aspirar a ganar su división y meterse entre los diez primeros.

Otro de los animadores y candidatos al top 5, José Antonio González y su espectacular BMW M3 E36, quedaban rápido fuera de juego al sufrir un problema mecánico al principio del rallye que los apartaron de la lucha por los primeros puestos.

José A. Aznar-Osel Román Carmen Cruz

Por delante, a pesar de unos pequeños problemas en la centralita del Fiesta Rallye 2 de Pedro David Pérez, lo más interesante del rallye era ver si Óscar Gil iba a ser capaz de aguantar el empuje de José Antonio Aznar, nueve veces campeón de Andalucía, que iba recortando tramo a tramo y segundo a segundo la distancia que le sacaba Gil.

Finalmente lo logró y consiguió el segundo puesto, por solo 12 segundos de diferencia, después de casi 100 kms de tramos cronometrados, dejando el podio final idéntico al del año pasado en cuanto a pilotos.

La sorpresa vino de la mano del piloto malagueño Sergio Rodríguez, quien con un BMW M3 E36 fue cuarto final, después de un rallye sin fallos, a un ritmo muy rápido y consistente. También destacar a Salvador España, que aseguró un magnífico quinto puesto en la general además de conseguir ser el mejor piloto junior, o menor de 23 años.

Carlos Rodríguez fue capaz de subir al sexto puesto de la general después de haber llegado a estar por debajo del puesto 20º por un pinchazo.

Óscar Gil-Carlos Chamorro Carmen Cruz

Los coches de rallyes de regularidad también estuvieron en esta prueba, con un objetivo distinto: no ser los más rápidos sino los más regulares, con una media de 50 km/h. En regularidad clásica la victoria fue para José Luis Gómez y Pablo Gómez-Millán con un Volkswagen Golf MK3. En regularidad sport José Ignacio García y José Luque no tuvieron rivales, con un Golf MK2.

Sergio Rodríguez-Francisco Rodríguez Carmen Cruz

En la entrega de premios en la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria los alcaldes de los municipios implicados estaban muy contentos con la repercusión del rallye. Francis Salado, además de alcalde de Rincón de la Victoria, es presidente de la Diputación de Málaga y comentaba que “las pruebas deportivas como estas son un ejemplo de trabajo en común para beneficio de todos los ayuntamientos implicados. Esperamos con impaciencia la próxima edición de esta prueba, con salida y llegada en el municipio de Rincón de la Victoria”.