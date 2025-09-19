Voge DS800X, la trail que llega para revolucionar el mercado

El mundo de las motos está inmerso en unas cifras de ventas que no paran de crecer. En general, prácticamente todas las marcas están aumentando sus cuotas, con unos clientes que han dejado atrás a las motos deportivas de carretera y se han centrado en las motos trail, un concepto que gana cada día más adeptos por ofrecer modelos polivalentes que permiten su incursión en todo tipo de terrenos, incluidos los caminos de tierra, y, además, con la comodidad de poder llevar cómodamente a un pasajero detrás.

Ya ha pasado la época en la que había que enfundarse un mono de cuero para emular a Marc Márquez en una ruta en solitario de fin de semana. Ahora cualquier pareja puede hacer una ruta con amigos, donde la velocidad no es lo importante, sino el disfrute de cada rincón de nuestras carreteras y pueblos, sin prisas, y con el único objetivo de llegar a casa con una sonrisa de satisfacción.

Una vez que el concepto trail ha calado, todas las marcas se han puesto manos a la obra, creando modelos enfocados a este uso.

Motos Garrido apostó hace cinco años por una marca totalmente desconocida en Europa: Voge. Lo que en un principio eran dudas para el propio concesionario como para los clientes en cuanto a la calidad del producto y su continuidad, ha acabado convirtiéndose en uno de los hitos más sorprendentes de las ventas en nuestro país ya que Voge se ha colocado cuarta más vendida en España con una gama limitada prácticamente a motos trail.

Los clientes han entendido que el producto está al nivel del resto de competidores y que su estética está aceptada plenamente por los moteros de España. Como consecuencia, las ventas de Voge crecen de manera exponencial.

Para animar aún más el mercado, después del éxito de su gama trail DS, sobre todo la 900, Voge ha puesto a la venta la DS800, un modelo más especializado que la 900 porque su enfoque es aún más todoterreno, aunque muchos propietarios la usarán a diario.

El modelo tiene un motor bicilíndrico en paralelo de 798 cc y 94 cv, con un peso de 212 kg. Cuenta con control de tracción, varios modos de motor dependiendo del tipo de terreno por el que estemos circulando, ABS desconectable por si nos adentramos en carriles, suspensiones Kayaba y pinzas de freno Nissin y llantas de radios de 21” delante y 18” detrás.

El depósito de combustible es de 24 litros y permite autonomías superiores a 500 kms. aunque su volumen no estorba al conducir ya que la estructura de asiento está diseñada para integrarlo perfectamente, incluso si nos ponemos de pie en zonas de campo.

Como colofón tenemos una cámara integrada en el frontal que graba automáticamente todo sobre una tarjeta SD que podemos programar para sacar clips cuando ocurre algún incidente de circulación. Su precio quizá es lo más interesante, porque por 7.888 euros incluirá el seguro durante el primer año y garantía mecánica durante cinco años.

Motos Garrido, en Alhaurín de la Torre, es el concesionario Voge en Málaga y está ultimando una instalación exclusiva Voge en Fuengirola que esperan inaugurar antes de final de año.

Es una empresa familiar que se ha convertido en el comercio de referencia en todo el territorio nacional, con una impresionante exposición de 4.500 metros cuadrados donde se puede encontrar absolutamente todo el equipamiento para el motorista.