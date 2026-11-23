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LO ESENCIAL Las claves La consultora energética Mejoradora lanza una iniciativa gratuita y sin permanencia para impulsar las ventas en el comercio local. Los clientes que contraten luz, gas, fibra o móvil mediante el software de la compañía podrán obtener tarjetas regalo de hasta 150 euros. Las tarjetas regalo conseguidas por los usuarios se podrán gastar directamente en las tiendas locales participantes. Los pequeños negocios interesados pueden solicitar información sin coste a través del teléfono 951 623 248 o del correo admin@mejoradora.com.

Mejoradora, empresa especializada en consultoría energética, presenta una iniciativa dirigida a los comercios locales que vincula la contratación de servicios de luz, gas, fibra y/o móvil en nuevas oportunidades de compra para los establecimientos.

A través de su software especializado de Mejoradora, el comercio local podrá lograr que su cliente logre un ahorro continuo en cualquiera de los servicios descritos, convirtiendo sus contrataciones en una oportunidad para impulsar su tienda.

La iniciativa permite al comercio local lograr que sus clientes que contraten sus servicios a través de Mejoradora puedan conseguir tarjetas regalo de hasta 150 euros para gastar en la tienda.

Esta iniciativa no supone ningún coste, ni permanencia, ni exclusividad para el comercio.

De esta manera el cliente obtiene un incentivo para realizar sus compras y el pequeño comercio tiene una nueva oportunidad para atraer clientes y generar ventas.

La iniciativa está diseñada para facilitar la participación de los pequeños negocios. Mejoradora quiere ofrecer al pequeño comercio nuevas herramientas para competir, generar movimiento en sus establecimientos y fortalecer la relación con sus clientes.

Más clientes, más compras y nuevas oportunidades para el comercio local.

Los establecimientos interesados pueden solicitar información a Mejoradora a través de sus canales habituales de contacto, teléfono 951 623 248 y/o emailadmin@mejoradora.com

Mejora ahora y ahorra siempre, ha llegado la hora de Mejoradora.