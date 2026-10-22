La escasez de suelo complica la expansión logística de Málaga pese al interés de los inversores: se necesitan 300.000 m2

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LO ESENCIAL Las claves La escasez de suelo y de naves modernas frena el crecimiento del mercado logístico en Málaga, que necesita unos 300.000 metros cuadrados para satisfacer la demanda actual. El stock actual es de 524.131 m2 con una renta media de 5,5 €/m2 al mes, la cual se prevé que aumente un 4% entre 2026 y 2027 debido a la baja disponibilidad. A corto plazo las opciones son limitadas, destacando el entorno de San Julián con capacidad para entre 30.000 y 40.000 m2, mientras se buscan alternativas en el corredor norte y la A-7. Existen más de 336.000 m2 potenciales para desarrollo logístico en la provincia, de los cuales 73.580 m2 tienen prevista su entrega en el año 2027.

La falta de suelo y de naves disponibles son los principales obstáculos para el crecimiento del mercado logístico de Málaga. La provincia ha ganado peso dentro de las cadenas de distribución regionales y nacionales, pero la oferta continúa sin responder al ritmo que exige la demanda.

José Félix Pérez Peña, director de Savills en Andalucía, advierte de que la capacidad para desarrollar nuevas superficies sigue siendo muy limitada y cifra en unos 300.000 metros cuadrados las necesidades del mercado, según el último informe de la consultora.

Frente a esa demanda, las posibilidades de incorporar espacio a corto plazo son mucho más reducidas. Según Pérez Peña, uno de los pocos ámbitos con capacidad para aportar nueva superficie en los próximos años se encuentra en el entorno de San Julián, donde podrían desarrollarse entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados.

La escasez no se limita al suelo disponible. También faltan naves modernas y adaptadas a las necesidades actuales de las empresas, una circunstancia que está presionando las rentas y aumentando el interés de promotores e inversores por impulsar nuevos proyectos.

El mercado logístico malagueño cuenta actualmente con un stock de 524.131 metros cuadrados y una renta media de cierre de 5,5 euros por metro cuadrado al mes.

Sin embargo, la disponibilidad de instalaciones modernas es reducida, lo que limita la capacidad para absorber la demanda. El problema es especialmente visible en el Polígono Guadalhorce, donde la oferta disponible es residual y las rentas se encuentran en niveles máximos, según se detalla en el informe Visión Málaga 2026 de Savills.

Zonas logísticas en Málaga. Savills

Las previsiones apuntan a que esta tensión continuará durante el cierre de 2026 y a lo largo de 2027. La demanda se apoya en la fortaleza del consumo, el crecimiento de la distribución urbana y las necesidades de almacenamiento y transporte de mercancías. Mientras la oferta siga siendo insuficiente, los precios tendrán margen para continuar subiendo.

Savills prevé que la renta media de cierre, situada en 5,5 euros por metro cuadrado al mes, aumente alrededor de un 4% en este periodo, con un recorrido mayor para las naves de nueva promoción.

Ubicaciones alternativas

La escasez de espacios está obligando además a buscar alternativas fuera de las ubicaciones tradicionales.

Entre los enclaves que están ganando interés figuran el Centro de Transportes de Mercancías, Santa Bárbara y el corredor norte, además de determinadas zonas conectadas con la A-7.

Estas áreas pueden ofrecer nuevas oportunidades para desarrollar actividad logística, aunque su capacidad para dar respuesta a la demanda dependerá de la disponibilidad de suelo y de la evolución de los proyectos urbanísticos, según detalla Savills.

El futuro del sector dependerá en buena medida de que los desarrollos previstos lleguen a materializarse. Actualmente, en Málaga se superan los 336.000 metros cuadrados potenciales para suelo logístico, de los que 73.580 tienen prevista su entrega en 2027.

Por tipología, las plataformas logísticas destinadas a la distribución concentrarán buena parte de la demanda, acompañadas por los almacenes de transporte y las instalaciones orientadas a la última milla, esenciales para el reparto en ciudad.

La mejora de las infraestructuras será otro de los factores que condicionen la evolución del mercado. La ampliación de la capacidad del puerto, la mejora de los accesos viarios y el desarrollo del corredor ferroviario de mercancías pueden reforzar la posición de Málaga como nodo logístico y ampliar las posibilidades de crecimiento de los enclaves situados fuera de las zonas más consolidadas, tal y como advierte Savills.