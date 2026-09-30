Un momento de la presentación del libro en la Fundación Unicaja. Fundación Unicaja

Fundación Unicaja publica un libro en homenaje a la figura del economista y político Enrique Fuentes Quintana

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación Unicaja ha publicado un libro en homenaje al economista y político Enrique Fuentes Quintana en el centenario de su nacimiento. Fuentes Quintana fue una figura clave en la Transición española, participando en los Pactos de la Moncloa y promoviendo la modernización económica y la integración de España en la Unión Europea. El libro reúne conferencias de expertos e incluye el texto original de un seminario dirigido por Fuentes Quintana en 1948 en la Universidad de Sevilla. En la presentación participaron destacados economistas y representantes de la Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

Enrique Fuentes Quintana fue uno de los economistas y políticos clave en España en la Transición. Participó activamente en los Pactos de la Moncloa en 1977 que permitieron frenar la inflación, ordenar las finanzas públicas y sentar las bases de una economía más abierta y moderna.

También formó como profesor a generaciones de economistas y fue uno de los mayores defensores de la integración de España en la Unión Europea.

Fue vicepresidente de Asuntos Económicos e impulsó la transformación del régimen fiscal en los primeros años de la democracia, la convergencia con la Unión Europea y la reformulación del valor socioeconómico de las antiguas cajas de ahorro.

Se cumple el centenario de su nacimiento y la Fundación Unicaja ha querido homenajearlo con la publicación de un libro que habla de toda su trayectoria.

En el acto de presentación han participado el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, así como algunos autores de la publicación: el presidente de la Fundación Unicaja y catedrático de Hacienda Pública José M. Domínguez, el catedrático de Economía Aplicada Miguel González, el catedrático de Economía Manuel Martín, y el catedrático de Hacienda Pública Braulio Medel.

La obra, editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación, reúne las conferencias de profesores, investigadores y expertos de diversas disciplinas en la jornada en torno a Enrique Fuentes Quintana organizada por la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía en 2024.

El libro también recoge el texto original del seminario que el profesor Enrique Fuentes Quintana dirigió en 1948 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.