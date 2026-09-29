Fundalogy invierte en Mothium para impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica profesional

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LO ESENCIAL Las claves Fundalogy ha firmado un acuerdo de financiación con la startup sevillana Mothium para impulsar la movilidad eléctrica profesional. Mothium diseña y fabrica vehículos eléctricos comerciales e industriales con tecnología propia, logrando reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 en el transporte urbano. Los vehículos de Mothium cuentan con baterías intercambiables, sistemas inteligentes y conectividad avanzada para gestión de flotas. La gama de productos incluye eCargobikes capaces de soportar entre 260 y 400 kilos, y el modelo Pick-Up que permite transportar hasta 340 kilos con plataforma adaptable.

Fundalogy, la sociedad de la Fundación Unicaja para el impulso de proyectos con impacto social, ha alcanzado un acuerdo de financiación con la startup sevillana Mothium.

La alianza se formalizó mediante un acuerdo firmado por Javier de Pro, director general de Fundalogy, y Sergio González, CEO de la joven compañía.

Mothium se dedica al diseño y fabricación de vehículos eléctricos comerciales e industriales utilizando tecnología propia. La empresa opera dentro del sector de la eMobility con el objetivo central de realizar traslados de mercancías y servicios de forma considerablemente más eficiente y respetuosa con el medioambiente.

La propuesta de esta firma andaluza permite reducir hasta un 95% las emisiones de dióxido de carbono en el transporte urbano. Además, sus vehículos ayudan a disminuir de forma notable los costes operativos, el ruido ambiental y la congestión del tráfico en las áreas céntricas de las ciudades.

Los vehículos desarrollados por la compañía están equipados con baterías intercambiables, sistemas de control inteligente y conectividad avanzada para la gestión de flotas.

Integran un software exclusivo con agentes postventa que optimiza los tiempos de gestión y eleva la productividad global de las operaciones profesionales.

La gama de productos de la startup se sitúa estratégicamente entre las bicicletas de carga tradicionales y las furgonetas convencionales. Su catálogo incluye modelos eCargobikes que combinan agilidad y funcionalidad, soportando capacidades de carga de 260 kilos y hasta 400 kilos en su versión XL.

Asimismo, la empresa comercializa el modelo eCargobike Mothium Pick-Up, que resiste hasta 340 kilos de carga. Este vehículo ofrece una plataforma abierta y robusta para dar total libertad al transporte de mercancías o a la adaptación de cajas personalizadas según la necesidad del cliente.