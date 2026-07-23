Unicaja y la UMA crean una cátedra sobre gestión de riesgos, sostenibilidad y digitalización empresarial

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja y la Universidad de Málaga crean una cátedra dedicada a la gestión de riesgos, sostenibilidad y digitalización empresarial. La cátedra impulsará la formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento en áreas clave para la competitividad de las empresas. El proyecto contará con actividades como seminarios, programas formativos, publicaciones técnicas y proyectos de investigación aplicados al tejido empresarial. La dirección técnica corre a cargo del catedrático Juan Ignacio Peinado Gracia, y la primera jornada tendrá lugar el 21 de septiembre en el Rectorado de la UMA.

Unicaja y la Universidad de Málaga (UMA) han sellado un acuerdo para crear la Cátedra de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa, un proyecto con el que ambas instituciones buscan impulsar la formación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en tres áreas que consideran decisivas para el futuro de las organizaciones.

El banco malagueño actúa como mecenas fundador de la iniciativa y tendrá presencia en su Comisión de Seguimiento, el órgano que marcará las líneas de trabajo, dará el visto bueno a las actividades y supervisará los resultados.

En representación de Unicaja se sentará Evaristo Ramírez Llamas, director de Estrategia y Sostenibilidad de la entidad.

La cátedra queda configurada como un punto de encuentro permanente entre la universidad, las empresas y otras instituciones, con la idea de mejorar la preparación de estudiantes y profesionales en materias que hoy pesan cada vez más en la competitividad de las compañías.

La actividad de la cátedra girará en torno al estudio, la formación y la divulgación sobre gestión de riesgos, sostenibilidad y digitalización, con especial atención al riesgo regulatorio y al papel que juegan las áreas jurídica, de cumplimiento y de gobierno corporativo dentro de las empresas.

El proyecto nace en un momento en que las compañías afrontan más exigencias normativas, la expansión de los criterios ESG, la transformación digital y la presión por adoptar modelos de negocio más sostenibles y competitivos.

Entre las actividades previstas figuran jornadas y seminarios especializados, programas de formación dirigidos a estudiantes y profesionales, publicaciones técnicas y proyectos de investigación y transferencia con aplicación directa en el tejido empresarial. También se buscará que el alumnado participe en iniciativas ligadas al mundo de la empresa.

La cátedra está impulsada por el Departamento de Derecho Privado Especial de la UMA, concretamente desde el Área de Derecho Mercantil. Su dirección técnica corresponde al catedrático Juan Ignacio Peinado Gracia, mientras que la secretaría de coordinación recaerá en el profesor Jorge Manrique de Lara Jiménez.

El acto de presentación de la cátedra, que servirá también como primera sesión divulgativa, se celebrará el 21 de septiembre en el Rectorado de la UMA, en la avenida Cervantes. La jornada tiene como objetivo dar a conocer los objetivos y las primeras líneas de trabajo del proyecto, además de propiciar un primer encuentro entre universidad, empresas, instituciones y profesionales del sector.