Los extranjeros copan la compra de pisos nuevos en la Costa del Sol y disparan el precio un 23% en un año

La escasez de suelo y los altos costes de construcción dificultan la oferta, mientras se prevé que los precios sigan creciendo un 7% anual en los próximos años.

La demanda de pisos de lujo por parte de británicos, neerlandeses, suecos y alemanes impulsa la comercialización rápida, vendiéndose hasta la mitad de los pisos sobre plano.

El precio medio de la vivienda nueva en la zona ha subido un 23% en un año y supera el millón de euros; las viviendas unifamiliares alcanzan una media de 3 millones.

Los extranjeros compran más de la mitad de las viviendas nuevas en la Costa del Sol, especialmente en Marbella, Mijas y Fuengirola.

La Costa del Sol es uno de los destinos más deseados por los extranjeros para comprar una casa.

Y no solo para aquellos que vienen a jubilarse o a tener una propiedad para utilizarla unas semanas al año de turismo. También para profesionales que están trabajando en empresas ubicadas en Málaga o que están teletrabajando para compañías con sedes en otros puntos del planeta.

Un clima envidiable, buenas comunicaciones, gastronomía, calidad de vida, seguridad... Todo eso ya lo saben los extranjeros y compran pisos aquí sin necesidad de mirar mucho más.

Y eso, lógicamente, altera el mercado y pone las cosas más difíciles al malagueño de a pie que busca casa en Fuengirola, Estepona, Marbella o Mijas.

La consultora Savills acaba de publicar el informe Obra Nueva en la Costa del Sol y los datos son más que llamativos.

El coste medio de un piso nuevo en 2025 era de 5.725 euros por metro cuadrado, un 23% más que un año atrás. El precio medio de las viviendas nuevas supera, por primera vez, el millón de euros en la Costa del Sol.

Si busca una vivienda unifamiliar nueva hay que rascarse mucho más el bolsillo. Una media de 3 millones de euros.

Son precios desorbitados, pero es que en la Costa del Sol, especialmente en el eje entre Mijas, Marbella y Estepona, se están construyendo muchas viviendas de lujo. Y las están vendiendo.No vienen los tiesos, sino gente con dinero.

"Lo más significativo no es solo el incremento de los precios, sino la velocidad a la que se comercializan las promociones. Los proyectos que llegan al mercado con un precio alineado con la demanda, en una ubicación consolidada y con un producto bien diseñado, están alcanzando ritmos de preventa muy elevados, en muchos casos comercializando entre el 30% y el 50% de las viviendas antes incluso del inicio de las obras. La demanda sigue siendo muy superior a la oferta disponible, especialmente en los segmentos medio-alto y prime", afirma José Félix Pérez-Peña, director ejecutivo de Savills Andalucía.

Es decir, es carísimo, pero prácticamente la mitad de los pisos se venden sobre plano. La Costa del Sol tiene dimensión internacional y es un lugar apetecible para los millonarios o simplemente para personas con buenas nóminas.

El informe subraya que los extranjeros ya copan más de la mitad del mercado de compradores de vivienda nueva en Marbella, Mijas Costa y Fuengirola.

Los más habituales son británicos, neerlandeses, suecos y alemanes. Y quieren productos de calidad, aunque cueste dinero.

"Este interés se dirige principalmente hacia promociones con altos estándares de calidad, amplias zonas comunes, servicios integrados, sostenibilidad, cercanía al mar y oferta de ocio vinculada al golf, la náutica o la restauración de alto nivel", exponen en el estudio.

El precio que se marca en este informe corresponde a 2025. Y si hay algo que no está bajando año tras año es el precio de la vivienda. De hecho, desde Savills apuntan que el precio por metro cuadrado podría seguir creciendo en torno al 7% anual en 2026 y 2027.

"El principal desafío seguirá siendo la limitada capacidad de generación de nueva oferta. La falta de suelo finalista, los plazos administrativos y los costes constructivos continuarán restringiendo la producción de viviendas en las localizaciones de mayor demanda", subrayan. Pero demanda, sobre todo internacional, va a seguir habiendo.