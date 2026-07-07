Toda la información de Andalucía Management 2026: fecha, ponentes y ubicación

Vista de los participanes en Andalucía Management en la edición de 2025. AM

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía Management 2026 se celebrará el 3 de diciembre en el Palacio de Ferias de Málaga, bajo el lema 'Liderar lo imprevisible'. El evento reunirá a más de 600 empresarios y directivos, con ponencias sobre temas como geopolítica y marketing. Ocho ponentes destacados participarán, entre ellos Natalia Gironella, Josu Ugarte y Pilar Jericó. Se entregarán los Premios Andalucía Management en Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social, cuyos ganadores se anunciarán después del verano.

Andalucía Management es el mayor encuentro de empresarios y directivos de la región. Realizó su primera edición en 2010 en Málaga y ya es una cita fija anual en la agenda económica de más de 600 profesionales.

La de 2026 se desarrollará bajo el lema Liderar lo imprevisible y tendrá lugar el 3 de diciembre en el Palacio de Ferias de la capital malagueña.

Uno de sus puntos fuertes es la amplitud y diversidad de ponentes, que tratan todo tipo de temáticas: desde geopolítica hasta marketing.

En esta decimoséptima edición los ocho ponentes elegidos por Management Activo, la empresa organizadora, son Natalia Gironella, Josu Ugarte, Fidel Sendagorta, José Carlos Díez, Juan Iturri, Pilar Jericó, Néstor Guerra y Ousman Umar.

Una edición anterior de Andalucía Management. AM

"Andalucía Management 2026 pondrá el foco en las capacidades que hoy distinguen a los líderes más eficaces: decidir con criterio en escenarios de incertidumbre, anticipar tendencias, impulsar la adaptación de sus equipos y transformar la complejidad en una ventaja competitiva", apuntan desde la organización.

Otro de los momentos álgidos es la entrega de los Premios Andalucía Management en las categorías de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social.

Cada año se presentan centenares de candidatos y los ganadores son elegidos por un jurado especializado. Los vencedores este año en las tres categorías se darán a conocer después del verano.

Lasse Rouhiainen, experto en inteligencia artificial, en su ponencia. AM

Desde la empresa organizadora, capitaneada por Francisco Cabrera, subrayan que ya está abierto el plazo para inscribirse en su página web. Cuentan con el patrocinio de Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange, BCD Travel y Mapfre, y con la colaboración de Ciudad de Málaga, ESIC University - EIG Education y Diputación Provincial de Málaga.