Mismos clientes y precios más caros, así está sobreviviendo la hostelería en España: estos son los 12 retos del sector

La colaboración entre empresas y estrategias de fidelización son clave para afrontar la incertidumbre económica y el aumento de costes.

Los principales retos del sector incluyen captar talento, adaptarse a nuevos hábitos de consumo, digitalización y afrontar una fuerte regulación.

El 60% de los clientes son habituales pero gastan menos, mientras que los consumidores ocasionales aumentan su gasto buscando experiencias.

La hostelería en España factura más por la subida de precios, pero mantiene el mismo número de clientes y los márgenes se estrechan.

El sector hostelero en España está facturando más, pero el número de clientes está plano. Ese incremento se debe al aumento de los precios, pero el chicle no se puede estirar continuamente con unas familias cada vez más ahogadas y con un IPC al alza.

Los datos así lo señalan. La hostelería ingresó 18.200 millones de euros entre enero y mayo de este año, un 2,4% más, pero "los márgenes son cada vez más estrechos".

Así lo ha indicado David Domínguez, director de Foodservice España de Circana, este martes en Málaga en la presentación de un informe sobre el sector con motivo de la reunión de Marcas de Restauración (MDR) en la fábrica de Cervezas Victoria.

Este estudio resalta que los consumidores frecuentes, es decir, aquellos que van varias veces por semana a un restaurante, representan el 60% del total "y están reduciendo su tique de gasto".

Sí se está incrementando el desembolso de aquellos consumidores ocasionales y esporádicos porque, según Domínguez, "buscan experiencias y están dispuestos a pagarlo".

No obstante, se aprecia mayor consumo entre semana que los fines de semana y otro dato relevante es que el 54% de los clientes van solos o, como mucho, son dos personas.

Este aspecto guarda relación con varios aspectos. Uno de ellos es el teletrabajo, que está generando buenas oportunidades en el sector, especialmente en aquellos que hacen envíos a domicilio.

"La clave está en la fidelización de los clientes y, de hecho, 400 millones de servicios han sido de clientes con tarjetas de fidelización", ha indicado Domínguez, quien también ha precisado que los establecimientos hosteleros van a tener que diseñar "una estrategia específica para captar clientes para cada momento del día".

Fotografía de familia de todos los ponentes en el foro de MDR en Málaga. MDR

Las 12 claves del sector

Adriana Bonezzi, directora general de MDR, ha detallado cuáles son las 12 claves del sector hostelero para poder adaptarse a los nuevos tiempos y no morir en el intento:

1) Entender las necesidades de cada generación

2) Conveniencia y polivalencia

3) Búsqueda del talento como prioridad estratégica

4) Crecimiento del food service

5) Tener en cuenta que el consumidor es cada más selectivo

6) Fuerte potencial de la restauración de marca

7) Concentración comercial en las redes

8) Cero desperdicio alimentario

9) Mejorar la alimentación y conceptos saludables

10) Retos regulatorios en aumento

11) Confianza en la inteligencia artificial

12) Construir la percepción de valor

Amenazas y oportunidades

Como en todos los sectores, hay una serie de amenazas y oportunidades. Bonezzi precisó que, entre las primeras, la más importante es la fuerte regulación laboral o fiscal.

Le siguen el debilitamiento de la demanda por la pérdida de poder adquisitivo del consumidor o el cambio de hábitos; el incremento de los costes y deterioro de márgenes; la dificultad para atraer talento; o la situación macroeconómica en general.

Entre las oportunidades, la directora general de MDR apuntó a la "digitalización e incorporación de la IA para mejorar la eficiencia y el conocimiento del consumidor"; la mayor concentración del mercado; la fidelización de los empleados si se consigue atraerlos; el aumento de población y la presencia de hogares cada vez más pequeños; o aumentar la experiencia de cliente.

Entrevista con Karina Castillo, CEO de Dunkin en el foro de MDR en Málaga. MDR

Atraer el talento: el gran reto

En un país con millones de desempleados y eminentemente turístico resulta llamativo que el principal reto, tanto del que tiene un pequeño bar como del que gestiona una gran cadena, sea encontrar trabajadores de calidad. Gente bien formada, con ganas de trabajar y que sea leal.

El Grupo La Cueva 1900 tiene 17 locales y 350 empleados en Andalucía. Su CEO es Ángeles Orantes y destacó que "el mayor reto está en atraer y retener a las personas".

También subrayó que es importante "mantener la autenticidad, gestionar el cambio sin olvidar el alma, pero con productividad". En este sentido, Orantes recordó que vivimos momentos de incertidumbre económica o política y eso implica que "haya nuevas reglas y nuevos liderazgos".

Karina Castillo, CEO de Dunkin España, también participó en este encuentro organizado por MDR y su mensaje fue similar.

"El mayor desafío de la compañía es liderar y tomar decisiones en medio de tantos cambios", dijo Castillo, a la vez que afirmó que "es un reto encontrar talento, formarlo y que se quede".

La directiva añadió que en la dirección de las empresas "hay que ser flexibles" ante los cambios tecnológicos, el aumento de costes o el entorno político y también abogó por crecer, pero "con criterio". "Abrir tiendas por abrir no tiene ningún sentido".

Una de las mesas redondas del foro de MDR en Málaga. MDR

Colaboración entre empresas

Fernando Porta, CEO de Superpopi; Ricardo Alvarez, CEO del Grupo El Caserito; Ignacio Teijón, Socio y chef de Grupo Baluarte; y Antonia Adalid, directora de Marca y Marketing de Healthy Poke, participaron en una mesa redonda en la que defendieron la colaboración de las empresas, incluso siendo competencia, para obtener mejores resultados y transmitir buenas sensaciones a los clientes.

La jornada fue inaugurada por José Joaquín Vila, director de Ventas de Hostelería de Damm, quien puso en valor el desarrollo de la marca Cervezas Victoria, que ya se ha convertido en la segunda más importante de su grupo.