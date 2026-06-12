José Manuel Domínguez entra en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía

José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, en su despacho.

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Las claves Generado con IA José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, ha sido nombrado académico de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. El nombramiento fue aprobado junto a los de Rocío Medina y José Rodríguez de la Borbolla por el pleno de la Academia, presidida por Antonio Pascual. La Academia agrupa a personalidades del mundo empresarial, científico, cultural, universitario y de los medios de comunicación en Andalucía. Domínguez es doctor en Ciencias Económicas, catedrático y autor de más de 20 libros y 300 investigaciones sobre economía y educación financiera.

José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, tiene un nuevo puesto de responsabilidad.

Ha sido nombrado académico de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía junto a la empresaria Rocío Medina y el doctor en Derecho José Rodríguez de la Borbolla.

Estos nombramientos han sido aprobados por el pleno de la Academia, presidido por Antonio Pascual.

La Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía está integrada por personalidades del mundo empresarial, científico, cultural, universitario y de los medios de comunicación.

Es la primera academia con ámbito territorial en toda la comunidad autónoma de Andalucía, figurando entre sus principales objetivos el estudio, la investigación, el fomento, la aplicación y la difusión de las Ciencias Sociales, Económicas, Empresariales y Medioambientales.

Domínguez es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga e imparte clases en la facultad. También es catedrático de Economía Aplicada, director del proyecto de educación financiera Edufinet y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en Unicaja, entre otras muchas cosas.

Es autor de una veintena de libros y de más de 300 artículos e investigaciones sobre la economía del sector público, el sistema financiero y la educación financiera, entre otros aspectos. Ha publicado además más de 700 artículos de opinión.