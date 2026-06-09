Confirmado por el Gobierno: ayuda de 100 euros para gafas y lentillas de niños menores de 16 años en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de España lanza el Plan Veo, que ofrece hasta 100 euros anuales para gafas y lentillas a menores de 16 años. La ayuda cubre montura básica con lentes orgánicas y antirreflejante, lentes de repuesto y lentes de contacto con solución de mantenimiento anual. Para beneficiarse, es necesario tener menos de 17 años, tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud y un diagnóstico de problema de refracción. El descuento se aplica directamente en ópticas adheridas presentando la tarjeta sanitaria y la prescripción correspondiente, sin trámites previos.

El Gobierno de España ha aprobado el Plan Veo, un programa de ayudas impulsado por el Ministerio de Sanidad que financia hasta 100 euros anuales la compra de sistemas de ayuda visual para menores de hasta 16 años inclusive.

La medida se pone en marcha en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y tiene como objetivo aliviar el gasto de las familias.

Para beneficiarse del plan, el menor debe cumplir tres requisitos: tener 16 años o menos en el momento de solicitarlo, disponer de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud y contar con un problema de refracción diagnosticado susceptible de corrección óptica.

La ayuda cubre tres tipos de productos: montura básica con lentes orgánicas y tratamiento antirreflejante, lentes sueltas de repuesto con las mismas características y lentes de contacto hidrofílicas o de gas permeable junto con la solución de mantenimiento necesaria para un año completo de uso.

No es necesario realizar ninguna gestión previa. Basta con acudir a cualquier establecimiento de óptica adherido al programa con la tarjeta sanitaria y la prescripción correspondiente. El descuento se aplica directamente en el punto de venta.

El acceso varía ligeramente según la edad del menor y si es la primera vez que se acoge al plan. Los niños de cinco años o menos requieren una prescripción emitida por un profesional de oftalmología, tanto del sistema público como del privado.

A partir de los seis años, la prescripción también puede ser expedida directamente por el óptico-optometrista del propio establecimiento participante, lo que simplifica considerablemente el trámite para las familias.

En años sucesivos, el procedimiento es aún más sencillo, ya que cualquier menor que ya haya disfrutado del plan podrá renovarlo mediante una simple revisión de graduación, sin importar su edad, siempre que no haya cumplido los diecisiete años.