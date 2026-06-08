Unicaja refuerza su estructura con tres nombramientos y crea una dirección específica de Marketing

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja ha creado una Dirección específica de Marketing, liderada por Gonzalo Saiz García-Vidal, para reforzar la coordinación y alineación con su Plan Estratégico 2025-2027. La nueva estructura permitirá una mayor especialización y enfoque en las funciones de marketing, que antes estaban integradas en otras áreas de la entidad. Yolanda Hueso Camacho ha sido nombrada directora de Modelos de Riesgo de Crédito y Héctor Martín Sampedro asume la Dirección de Cumplimiento Normativo. Estos cambios buscan fortalecer el modelo de negocio, control y gobernanza de Unicaja, alineando funciones estratégicas con los objetivos comerciales y de experiencia de cliente.

Unicaja está creciendo cada vez más, su plan estratégico 2025-2027 es muy ambicioso y se está reforzando en posiciones clave.

El banco malagueño ha anunciado este lunes que ha creado una Dirección de Marketing, que estará encabezada por Gonzalo Saiz García-Vidal y que dependerá de la Dirección General de Negocio Minorista.

Unicaja cambió recientemente su imagen y está presente en numerosos espacios. Basta verla como patrocinador, por ejemplo, del Real Madrid. La entidad está además sacando de forma continua productos nuevos al mercado para captar al mayor número de clientes posible.

Yolanda Hueso Camacho.

Sin embargo, el banco señala que hasta ahora las funciones de marketing se encontraban integradas en la Dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail, por lo que no había un área propia como tal.

"La creación de la nueva Dirección de Marketing permite dotar a estas funciones de una estructura específica, reforzar su coordinación y alinearlas de forma más directa con las prioridades comerciales y de experiencia de cliente definidas en el Plan Estratégico", indican desde el banco.

Héctor Martín Sampedro.

Por otra parte, Unicaja también ha aprobado la incorporación de Yolanda Hueso Camacho al frente de la Dirección de Modelos de Riesgo de Crédito, y de Héctor Martín Sampedro, que asume la Dirección de Cumplimiento Normativo.

"Estos cambios se enmarcan en el proceso de evolución que está llevando a cabo Unicaja para reforzar su modelo de negocio, control y gobernanza, con una mayor especialización de funciones consideradas estratégicas para la entidad", insisten en el banco.