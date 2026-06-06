Es oficial: ayuda de hasta 18.000 euros para rehabilitar viviendas en comunidades de vecinos

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 eleva las ayudas para rehabilitación en comunidades de vecinos hasta 18.000 euros por vivienda para mayores de 65 años o personas con discapacidad. La cuantía general por vivienda en edificios colectivos sube de 6.000 a 13.000 euros; las obras de accesibilidad universal pueden alcanzar los 22.000 euros. Las ayudas cubren instalaciones como ascensores, rampas, automatismos, videoporteros adaptados y soluciones de domótica, así como la adaptación interior en viviendas unifamiliares. Las comunidades autónomas gestionarán y convocarán las ayudas, y se amplía en doce meses el plazo para ejecutar obras ya concedidas bajo el plan anterior.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de abril el Real Decreto 326/2026 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, publicado en el BOE ese mismo día. El texto, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, actualiza y amplía las ayudas para mejorar la accesibilidad en edificios de viviendas, y establece un nuevo techo de subvención que puede alcanzar los 18.000 euros por vivienda cuando en ella resida una persona mayor de 65 años o con discapacidad reconocida.

La novedad respecto al plan anterior, el de 2022-2025, es el cambio en la cuantía general para viviendas en edificios colectivos sube de 6.000 euros a 13.000 euros, y los casos con mayor necesidad llegan ahora hasta los 22.000 euros en las obras de accesibilidad universal.

Fue publicado en el BOE el mismo día de su aprobación. Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y es el primero desarrollado bajo la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda. Entra en vigor de forma inmediata, sin necesidad de aprobación parlamentaria.

Nuevas cuantías máximas · Accesibilidad en edificios colectivos

-Caso general (por vivienda): 13.000 €

-Residente mayor de 65 años o con discapacidad: 18.000 €

-Discapacidad reconocida ≥ 33%: 20.500 €

-Obras de accesibilidad universal (sin residencia obligatoria): 22.000 €

-Porcentaje cubierto (general): 65% del coste

-Porcentaje cubierto (con discapacidad ≥ 33%): 80% del coste

Qué obras se pueden financiar

El programa cubre todo aquello que mejore la autonomía de las personas en su propio edificio: instalación de ascensores, rampas de acceso, salvaescaleras, automatismos para la apertura de puertas, videoporteros adaptados y soluciones de domótica orientadas a mayores o personas con movilidad reducida.

También se contempla la adaptación interior de viviendas cuando la persona beneficiaria sea propietaria de una casa unifamiliar.

Una novedad relevante del nuevo plan es que las obras de accesibilidad universal pueden alcanzar los 22.000 euros por vivienda incluso si no hay ningún residente con discapacidad.

El Real Decreto fija el marco económico y los límites máximos, pero son las comunidades autónomas las que gestionan y convocan las ayudas concretas. En la práctica, esto significa que Andalucía debe firmar un convenio con el Ministerio y abrir después su propia convocatoria en el BOJA.

El mismo Real Decreto incluye una disposición adicional que amplía en doce meses el plazo de ejecución de las obras ya concedidas bajo el plan anterior, el de 2022-2025. Las comunidades autónomas podrán aplicar esta prórroga de forma optativa.