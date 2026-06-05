Miembros de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo.

Miembros de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo.

Economía

El sector inmobiliario examina sus retos estructurales en Málaga

La Cátedra Real Estate Alfil clausura un año académico enfocado en la escasez de vivienda, la financiación y la construcción industrializada.

Más información: Francisco Gómez: "Si se liberalizara el suelo, los precios bajarían; las barreras de acceso son brutales"

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Las claves

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Expertos del sector inmobiliario analizaron en Málaga retos como la regulación, suministros, seguridad jurídica e impacto fiscal.

El capital privado y la financiación alternativa resultan claves para sostener la viabilidad de los proyectos inmobiliarios actuales.

Las residencias con marca asociada pueden incrementar su valor hasta un 40%, atrayendo compradores internacionales premium.

El turismo de golf impulsa la compra de inmuebles y genera más de 130.000 empleos directos en España, estabilizando comunidades residenciales.

Varios expertos del sector inmobiliario malagueño y andaluz han participado esta semana en la clausura de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School, un punto de encuentro de corporaciones internacionales, promotoras, bancos y constructoras en Málaga a lo largo del año.

En los distintos debates, los empresarios y directivos analizaron las variables críticas que condicionan el suelo actual. También la tramitación regulatoria, la suficiencia de suministros básicos, la seguridad jurídica y el impacto fiscal de las inversiones.

Ha habido muchas conclusiones. Una es que el capital privado y las fórmulas de financiación alternativa sostienen la viabilidad de los proyectos contemporáneos.

Una de las mesas redondas de la cátedra.

Una de las mesas redondas de la cátedra.

También han precisado que el acceso a fondos agiliza los ritmos de desarrollo frente al encarecimiento bancario tradicional.

Se ha señalado además el potencial de las residencias con marca asociada, capaces de incrementar su valor un 40%. La reputación corporativa atrae al comprador premium internacional que busca experiencias sin fricciones operativas.

Igualmente, el turismo vinculado al golf ha demostrado ser un dinamizador clave para España. Un 27% de estos deportistas adquiere inmuebles en el país, generando más de 130.000 empleos directos y comunidades residenciales muy estables.

Ante la falta de mano de obra y la baja productividad, la construcción industrializada surge como transformación. Los especialistas exigen un cambio cultural que traslade el esfuerzo desde la obra tradicional hacia la ingeniería y la logística.