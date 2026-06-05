El sector inmobiliario examina sus retos estructurales en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos del sector inmobiliario analizaron en Málaga retos como la regulación, suministros, seguridad jurídica e impacto fiscal. El capital privado y la financiación alternativa resultan claves para sostener la viabilidad de los proyectos inmobiliarios actuales. Las residencias con marca asociada pueden incrementar su valor hasta un 40%, atrayendo compradores internacionales premium. El turismo de golf impulsa la compra de inmuebles y genera más de 130.000 empleos directos en España, estabilizando comunidades residenciales.

Varios expertos del sector inmobiliario malagueño y andaluz han participado esta semana en la clausura de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School, un punto de encuentro de corporaciones internacionales, promotoras, bancos y constructoras en Málaga a lo largo del año.

En los distintos debates, los empresarios y directivos analizaron las variables críticas que condicionan el suelo actual. También la tramitación regulatoria, la suficiencia de suministros básicos, la seguridad jurídica y el impacto fiscal de las inversiones.

Ha habido muchas conclusiones. Una es que el capital privado y las fórmulas de financiación alternativa sostienen la viabilidad de los proyectos contemporáneos.

Una de las mesas redondas de la cátedra.

También han precisado que el acceso a fondos agiliza los ritmos de desarrollo frente al encarecimiento bancario tradicional.

Se ha señalado además el potencial de las residencias con marca asociada, capaces de incrementar su valor un 40%. La reputación corporativa atrae al comprador premium internacional que busca experiencias sin fricciones operativas.

Igualmente, el turismo vinculado al golf ha demostrado ser un dinamizador clave para España. Un 27% de estos deportistas adquiere inmuebles en el país, generando más de 130.000 empleos directos y comunidades residenciales muy estables.

Ante la falta de mano de obra y la baja productividad, la construcción industrializada surge como transformación. Los especialistas exigen un cambio cultural que traslade el esfuerzo desde la obra tradicional hacia la ingeniería y la logística.