Unicaja eleva un 1,4% su beneficio neto en el primer trimestre hasta los 161 millones de euros

Vista de los asistentes a la última junta de accionistas de Unicaja.

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja obtuvo un beneficio neto de 161 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,4% más que el año anterior. La entidad destinará un 95% del beneficio a retribuir a los accionistas, combinando dividendos y recompras de acciones. El margen de intereses subió un 1,3% hasta 373 millones y las comisiones netas aumentaron un 3,1% gracias a seguros y fondos de inversión. La ratio de morosidad se sitúa en el 2% y Unicaja mantiene una sólida solvencia con un CET 1 del 16% y un exceso de capital de 2.208 millones.

El Grupo Unicaja ha inaugurado el ejercicio 2026 con un resultado neto consolidado de 161 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,4% sobre el mismo periodo del año anterior.

El banco malagueño ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que habrá una retribución al accionista sin precedentes, fijada en el 95% del beneficio del ejercicio. Esta estrategia integra un dividendo en efectivo del 70% y un 25% extra mediante recompras de acciones o pagos adicionales.

El margen de intereses alcanzó los 373 millones de euros, con un ligero ascenso del 1,3% interanual. Esta partida se vio beneficiada por los ingresos de renta fija y el ahorro en costes de emisiones mayoritarias y cédulas hipotecarias.

Las comisiones netas crecieron un 3,1% hasta los 136 millones, gracias al dinamismo en seguros y fondos de inversión. El margen bruto, que mide los ingresos totales, escaló un 1,0% para situarse en 520 millones de euros.

La entidad liderada por José Sevilla e Isidro Rubiales gestiona recursos de clientes minoristas por valor de 96.003 millones de euros, lo que refleja un aumento interanual del 3,9%. Si se le añaden los mayoristas, el volumen total de recursos administrados es de 106.658 millones de euros, un 1,5% más. Los fondos de inversión fueron protagonistas con un alza del 17,2% y suscripciones netas de 468 millones.

En cuanto al crédito, la nueva producción ascendió a 2.845 millones de euros, creciendo un 9,6% en el año. Las hipotecas a particulares sumaron 913 millones, mientras que la financiación a empresas y consumo lideró el impulso comercial.

La calidad del balance muestra una evolución muy positiva, situando la ratio de morosidad en un contenido 2%. Los activos improductivos brutos (NPAs) cayeron un 26% interanual, reflejando una reducción tanto en dudosos como en adjudicados.

Unicaja mantiene su liderazgo en solvencia con una ratio CET 1 del 16%. Este nivel supone un exceso de capital de 2.208 millones de euros sobre los requerimientos regulatorios, garantizando una posición de gran liquidez y fortaleza financiera.