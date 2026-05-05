Leroy Merlín abre un nuevo centro logístico en Antequera y contrata a 70 personas

Un momento de la inauguración del centro logístico de Leroy Merlin en Antequera.

Las claves

Las claves Generado con IA Leroy Merlín ha inaugurado un nuevo centro logístico de 25.000 m² en Antequera, uno de los mayores de la compañía en España. La apertura supone la contratación de 70 personas de forma directa y entre 15 y 20 empleos indirectos. El centro permitirá reducir los plazos de entrega en Andalucía de 72 a 24 horas y potenciar el negocio en Canarias y Melilla. El centro destaca por su eficiencia y sostenibilidad, con iluminación LED y una planta fotovoltaica, además de reducir emisiones de CO2 al optimizar rutas logísticas.

Antequera está en el centro de Andalucía, lo que supone un buen emplazamiento para las operaciones logísticas. La multinacional de bricolaje Leroy Merlin lo sabe y este martes ha inaugurado un centro logístico en este municipio con 25.000 metros cuadrados, siendo uno de los mayores que posee en España.

“El nuevo centro de Antequera es una pieza clave para acompañar nuestro plan estratégico, en el que nos hemos marcado alcanzar los 5.000 millones de euros de venta. Nos permite estar más cerca y mejorar el servicio a las personas andaluzas, a la par que contamos con una logística más eficiente y sostenible. Un claro ejemplo de nuestro compromiso con el desarrollo local y de Andalucía como región en crecimiento”, ha afirmado Benito Vicente, Director Ejecutivo de Supply Chain de LEROY MERLIN España.

Desde Antequera la empresa no solo quiere potenciar su negocio en Andalucía sino también a Canarias y Melilla, tanto en tiendas físicas como en su comercio online.

El nuevo centro logístico tiene una capacidad de almacenamiento de más de 16.000 pallets. De esta forma, la compañía asegura que puede reducir los plazos de entrega en Andalucía desde las 72 a las 24 horas, incorporando incluso una entrega más rápida en algunos puntos.

Leroy Merlin ya posee 3.000 empleados en Andalucía de los que 700 están en Málaga. En esta plataforma se sumarán 70 trabajadores más directos y entre 15 y 20 indirectos.

Desde la empresa han destacado aspectos relacionados con la eficiencia y la sostenibilidad de este centro logístico. Entre ellos la iluminación LED, una planta fotovoltaica de 240 kWp. De forma indirecta, al haber una nueva nave, se reducirá la emisión de CO2 de los camiones al tener que recorrer menos kilómetros.

A la inauguración también han acudido la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón.