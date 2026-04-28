La tasa de paro sube en Málaga hasta el 12,59% en el inicio de 2026 y se destruyen 7.200 empleos

Las claves

Las claves Generado con IA El paro en Málaga sube al 12,59% en el primer trimestre de 2026, con 8.200 desempleados más que el trimestre anterior. Durante el último trimestre se destruyeron 7.200 empleos, aunque la provincia cuenta con 47.200 ocupados más que hace un año. La población activa en Málaga aumentó en 31.500 personas en el último año, alcanzando los 923.300 activos. La Confederación de Empresarios de Málaga atribuye el aumento del paro a factores estacionales y destaca la tendencia positiva en el balance interanual.

La provincia de Málaga ha comenzado 2026 con un incremento del desempleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El paro aumenta en 8.200 personas respecto al trimestre anterior, situando el total de desempleados en 116.200.

Este repunte del desempleo se traduce en un aumento de la tasa de paro hasta el 12,59%, lo que supone 0,88 puntos más que en el trimestre anterior. Aun así, el indicador se mantiene prácticamente estable en términos interanuales, ya que hace un año se situaba en el 12,76%.

En paralelo al aumento del paro, en Málaga se han destruido 7.200 empleos durante el último trimestre, hasta situarse en 807.100 ocupados. Se trata de un descenso vinculado al comportamiento habitual del mercado laboral en el arranque del año.

A pesar de este retroceso trimestral, la evolución interanual sigue siendo positiva: Málaga cuenta con 47.200 ocupados más que hace un año.

Uno de los elementos clave para interpretar estos datos es el comportamiento de la población activa. En Málaga ha aumentado en 31.500 personas en el último año, hasta alcanzar un total de 923.300 activos.

En comparación con el entorno, la provincia se sitúa por debajo de la media andaluza, pero aún por encima del conjunto de España.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) enmarca estos datos en un comportamiento estacional habitual del primer trimestre, marcado por el fin de la campaña navideña y el periodo previo al impulso turístico. Su vicepresidenta ejecutiva, Natalia Sánchez, señala que la evolución trimestral “responde a un patrón recurrente” y que debe interpretarse con cautela por su carácter estacional.

No obstante, subraya que la comparación interanual muestra una evolución positiva, con cerca de 50.000 ocupados más y una reducción de unos 16.000 desempleados en el último año.

Desde la organización también destacan el crecimiento sostenido de la población activa, que en los últimos cuatro años ha sumado alrededor de 100.000 personas, lo que supone tanto una oportunidad como un reto para el mercado laboral provincial.