Ya ha entrado en vigor: ayuda de 6.000 euros para autónomos de pueblos con menos de 20.000 habitantes

Las claves

Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga ha lanzado una ayuda de 6.000 euros para autónomos de municipios con menos de 20.000 habitantes. La subvención busca fomentar el autoempleo, reducir desigualdades e impulsar la igualdad de género y el crecimiento económico. Pueden solicitar la ayuda los autónomos dados de alta en RETA o mutualidad alternativa entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2026, y que mantengan la actividad en el mismo municipio. El plazo para presentar solicitudes es del 28 de abril al 12 de mayo de 2026, ambos días incluidos.

Los autónomos profesionales y emprendedores de la provincia de Málaga podrán optar a una nueva línea de ayudas, dotada con 750.000 euros y cuyo principal objetivo es fomentar el autoempleo.

Se trata de una subvención convocada por la Diputación de Málaga, dirigida a autónomos de los municipios menores de 20.000 habitantes. Cada uno de los beneficiarios recibirá 6.000 euros.

Las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, también tienen como objetivo la reducción de las desigualdades, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

En cuanto a los requisitos para acceder a las subvenciones, podrán solicitarlas los trabajadores autónomos profesionales que cumplan, entre otros, residir en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga y desarrollar su actividad económica en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

Deben estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as (RETA), o ser trabajadores/as pertenecientes a un Colegio profesional con mutualidad alternativa.

El alta debe haberse producido entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2026 (ambos días incluidos), y se mantenga de forma ininterrumpida.

De igual modo, deben permanecer de alta en RETA o Mutualidad, y en IAE de forma ininterrumpida durante el periodo subvencionado, manteniendo durante este periodo el alta en la misma actividad para la que se le concede la subvención y en el mismo municipio que motivó la concesión.

Además, se debe cumplir con los requisitos fijados en esta convocatoria y los establecidos con carácter general en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga y presenten la oportuna solicitud de subvención.

Este lunes, 27 de abril, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el extracto de la convocatoria para la anualidad 2026.

La presentación de las solicitudes de subvención se llevará a cabo desde este martes, 28 de abril, hasta el 12 de mayo de 2026, ambos días incluidos.