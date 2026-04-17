Crean un proyecto "pionero" que permite comprar viviendas a jóvenes en España sin tener que pagar una entrada

Francisco Gómez en la presentación de la empresa Tu Primer Hogar en Marbella.

Las claves

Las claves Generado con IA La empresa malagueña Tu Primer Hogar lanza un modelo pionero para facilitar la compra de vivienda a jóvenes y personas de mediana edad sin necesidad de entrada. El proyecto permite alquilar una vivienda durante cinco años con opción de compra, usando las cuotas abonadas como entrada para la hipoteca futura. Ya hay terrenos adquiridos para construir unas 400 viviendas en Estepona, Chiclana, Fuengirola y Sevilla, y se prevé llegar a 900 viviendas en cuatro años. La socimi cotizará en bolsa, ofrecerá rentabilidad mínima anual del 10% a inversores y mantendrá precios de venta fijos y alquiler ajustado solo al IPC.

Una empresa malagueña ha lanzado un modelo "pionero" para permitir el acceso a la vivienda en propiedad a los jóvenes y personas de mediana edad. Se llama Tu Primer Hogar y ha sido presentado en Marbella.

El proceso es el siguiente. En España hay más de 4 millones de personas que tienen un salario que les permite pagar un alquiler al precio de mercado actual pese a ser muy elevado, pero no adquirir una vivienda porque no tienen capacidad de ahorro para hacer frente a la entrada.

En estos momentos, para comprar un piso es necesario pagar por adelantado en torno al 20% del precio del inmueble en concepto de entrada y otro 10% para gastos de notaría y administrativos. Depende, lógicamente, del coste final de la vivienda, pero en líneas generales eso precisa tener ahorrados unos 70.000 euros.

Lo que propone Tu Primer Hogar es un alquiler con opción a compra, pero con condiciones fijas. Construirán y sacarán al mercado viviendas en alquiler durante un periodo de cinco años. El inquilino va abonando ese alquiler y, cuando termine ese plazo, podrá quedarse con la vivienda pagando la hipoteca correspondiente, pero sin necesidad de entrada.

La cantidad que ha ido pagando mensualmente de alquiler se consideraría la entrada, de forma que no necesitaría disponer de esa gran cantidad de ahorro.

El impulsor y CEO de Tu Primer Hogar es el empresario marbellí Francisco Gómez, presidente además de Grupo Alfil. "Hemos estado ocho meses desarrollando una fórmula matemática para que salieran las cuentas y lo hemos conseguido", explicó.

Gómez precisó que ya tienen suelos comprados para hacer unas 400 viviendas en Estepona, Chiclana, Fuengirola y en la provincia de Sevilla. El primer proyecto será la construcción un edificio en Estepona con 27 viviendas de dos y tres dormitorios. "Estamos a la espera de que nos den la licencia de obras, que pensamos que será para mayo o junio", comentó.

Un momento de la presentación.

Por otra parte, están analizando diversos suelos con el objetivo de construir, en total, unas 900 viviendas en un plazo de cuatro años en distintas partes de España.

Tu Primer Hogar es una socimi y va a cotizar en bolsa, previsiblemente, antes del verano, de forma que cualquier persona podrá ser inversora. Los títulos arrancarán a un precio de dos euros por acción.

Son, por tanto, una empresa privada y tienen dos objetivos claros: ser rentables y ayudar a la sociedad. En el primer aspecto, Gómez indicó que "ofrecemos una rentabilidad mínima anual del 10% a los inversores".

En el segundo, destacó que "preferimos no ganar el último duro y que los españoles puedan acceder a una vivienda. El precio del alquiler durante los cinco años solo subirá el IPC y el precio de venta se establece desde el principio y se mantendrá fijo, por lo que permitimos a los jóvenes planificar su futuro y quitarles la incertidumbre del precio".

Los requisitos para poder solicitar una vivienda de Tu Primer Hogar son no tener una casa en propiedad, disponer de una situación laboral estable y que el pago del alquiler represente en torno al 35% de los ingresos de la persona o familia.

Han abierto una oficina en Marbella para recoger las primeras solicitudes y también se puede obtener información a través de sus cuentas en las redes sociales.