Ya ha entrado en vigor: ayudas de 15.000 euros para autónomos que quieran contratar a nuevos trabajadores

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ofrece ayudas de hasta 15.000 euros a autónomos que contraten nuevos empleados con contrato indefinido a jornada completa. La convocatoria Emplea-T también prevé incentivos de hasta 18.000 euros para la primera contratación indefinida y a jornada completa, y hasta 9.000 euros para jornada parcial. Las ayudas incluyen un extra de hasta 2.000 euros si la persona contratada es mujer y exigen que el aumento de plantilla sea real y se mantenga al menos 24 meses. El programa, dotado con 68 millones de euros, prioriza la contratación de jóvenes, mayores de 45 años y desempleados de larga duración, y se puede solicitar telemáticamente hasta el 30 de junio de 2026.

Los autónomos andaluces ya pueden solicitar nuevas ayudas para contratar trabajadores. La Junta de Andalucía ha activado la convocatoria 2026 del programa Emplea-T, que incluye subvenciones de hasta 15.000 euros para autónomos que incorporen nuevos empleados con contrato indefinido. La medida ya está en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Estas ayudas están dirigidas a autónomos que quieran ampliar plantilla mediante contratos indefinidos. En concreto, la convocatoria contempla subvenciones de 15.000 euros para contrataciones a jornada completa y 7.500 euros si el contrato es a jornada parcial, siempre que esta sea igual o superior al 50% de la jornada completa.

Estas ayudas están incluidas en la llamada Línea 2 del programa, destinada a autónomos que ya cuentan con trabajadores o que quieren realizar nuevas incorporaciones.

Además, la convocatoria también contempla incentivos para quienes realicen su primera contratación. En este caso, la denominada Línea 1 ofrece ayudas de hasta 18.000 euros si el autónomo contrata por primera vez a un trabajador con carácter indefinido y a jornada completa, mientras que los contratos a jornada parcial pueden recibir hasta 9.000 euros.

En ambos casos se contempla un incremento adicional de hasta 2.000 euros si la persona contratada es mujer. Los contratos subvencionables deberán suponer un incremento neto de la plantilla fija y mantenerse durante un periodo mínimo de 24 meses. Además, las ayudas se aplicarán a contratos formalizados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Estas ayudas se enmarcan en el programa Emplea-T, dirigido especialmente a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, como jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años y personas desempleadas de larga duración.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 68 millones de euros y forma parte de la estrategia de la Junta de Andalucía para impulsar el empleo estable y apoyar el crecimiento de autónomos y pequeñas empresas.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de los enlaces habilitados en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, donde los interesados podrán consultar todos los requisitos y tramitar la ayuda.

Para acceder a estas subvenciones, los autónomos deberán desarrollar su actividad en Andalucía, estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y acreditar que la contratación supone un aumento real de la plantilla.