Ya ha entrado en vigor: ayuda de 18.000 euros para los autónomos que contraten a su primer empleado

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ofrece hasta 18.000 euros a autónomos que contraten a su primer empleado con contrato indefinido. La ayuda está dirigida a autónomos inscritos en el RETA o mutualidad y la contratación debe ser en Andalucía, a jornada completa o parcial (mínimo 50%). El incentivo puede alcanzar los 20.000 euros si la persona contratada es una mujer y prioriza a colectivos con dificultades de acceso al empleo. Los autónomos deben mantener el contrato al menos un año, estar al corriente de pagos y tramitar la ayuda de forma telemática.

Algunas comunidades de España han puesto en marcha un incentivo económico que puede suponer un antes y un después para muchos autónomos. Se trata de una ayuda de hasta 18.000 euros para quienes den el paso de contratar a su primer trabajador con contrato indefinido.

Entre ellas se encuentra Andalucía, que ha puesto en marcha un paquete de incentivos a la contratación estable. La Junta de Andalucía busca consolidar negocios que han logrado sobrevivir a las primeras etapas y ahora necesitan crecer sin que el coste laboral sea una barrera insalvable.

Para acceder, la persona solicitante debe estar dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad de colegio profesional, y realizar su primera contratación indefinida.

El contrato debe formalizarse en Andalucía y registrarse correctamente, pudiendo ser a jornada completa o parcial siempre que, en este último caso, supere al menos el 50% de la jornada ordinaria.

En términos económicos, la subvención puede alcanzar los 18.000 euros para contratos indefinidos a jornada completa, mientras que, si se opta por una jornada parcial igual o superior a la mitad, la cuantía se reduce proporcionalmente hasta situarse en torno a la mitad de esa cifra.

Además, la Junta introduce un plus cuando la persona contratada es una mujer, con incrementos que pueden elevar el incentivo total hasta el entorno de los 20.000 euros en los contratos a tiempo completo.

La ayuda no está pensada para cualquier perfil de trabajador, sino que prioriza a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. En general, se dirige a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con especial atención a jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración y mayores de 45.

El compromiso que asume el autónomo a cambio de recibir esta subvención es mantener el contrato durante un periodo mínimo, que en este tipo de programas suele situarse en torno al año, así como conservar el nivel de empleo en su negocio mientras dure la obligación.

También debe cumplir con los requisitos habituales: estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social, no haber realizado despidos improcedentes recientes para ocupar el mismo puesto y justificar adecuadamente la contratación y el uso de los fondos públicos.

La tramitación de la ayuda se realiza de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía. El autónomo debe recopilar la documentación básica: contrato registrado, alta en la Seguridad Social, certificados de estar al corriente de sus obligaciones, vida laboral, entre otros.