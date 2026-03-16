Los empresarios dicen que Málaga ya ha perdido 1.300 millones de euros por la falta del AVE y seguirá subiendo

Las claves nuevo Generado con IA El sector turístico de Málaga calcula pérdidas de hasta 1.300 millones de euros por la falta de conexión directa de AVE con Madrid. El AVE directo entre Málaga y Madrid no estará disponible hasta finales de abril y solo funcionará una vía, afectando la Semana Santa. Empresarios hoteleros advierten que el impacto negativo para el turismo nacional será crítico y las pérdidas podrían aumentar. Se piden al Gobierno medidas como evitar la subida del peaje de la AP7 en Semana Santa y beneficios fiscales para el sector turístico.

El sector turístico de Málaga asegura que la provincia ya ha perdido 300 millones de euros de forma directa por la falta de conexión directa por tren entre Málaga y Madrid y que, si se añade el efecto indirecto, esa pérdida alcanza los 1.300 millones de euros.

Esas cuentas estaban hechas partiendo de la base de que Málaga retomara la normalidad el 23 de abril, como en principio había dicho Adif.

Pero el presidente de este ente, Pedro Marco de la Peña, ha visitado esta mañana las obras de la vía afectada en Álora y ha asegurado que el AVE directo entre Málaga y Madrid no estará arreglado, por lo menos, hasta finales de abril, y con una única vía.

No habrá, por tanto, trenes directos para la Semana Santa. El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, ha conocido la noticia en plena rueda de prensa junto a la presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro, y ha lamentado que es "muy mala noticia".

"Para la Semana Santa de Málaga va a ser crítico para el turismo nacional, aunque crezca el aeropuerto. Los vuelos de Málaga a Madrid van llenos y no sabemos si habrá infraestructura aérea para compensar eso", ha subrayado Luque, quien ha indicado que ahora tendrán que recalcular las pérdidas totales que, lógicamente, ascenderán a mucho más de esos 300 millones de euros directos y 1.300 millones indirectos.

"No sabemos ahora cuánto dinero se puede perder. La gran demanda en pocos días como la Semana Santa genera altas ocupaciones y eso se va a perder. Va a afectar mucho. Hay que reflexionar lo caro que es no mantener las infraestructuras", ha añadido el presidente de los hoteleros malagueños.

Representantes del sector turístico estaban reunidos con Patricia Navarro para hablar sobre el sector y la falta de infraestructuras. Navarro ha dicho que "recibimos la noticia como un jarro de agua fría" y ha precisado que "ahora toca hacer gestos".

Entre esos gestos, Navarro pide al Gobierno que no suba la tarifa del peaje de la AP7 en Semana Santa o que haya beneficios fiscales para las empresas turísticas malagueñas, especialmente en un contexto internacional complicado con las guerras y la subida continua de precios.



