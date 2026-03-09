Promálaga impulsa la creación de 349 startups en Málaga en 2025 y atendió a casi 1.000 emprendedores

Francis Salas y Alicia Izquierdo en la presentación del balance de Promálaga.

La empresa municipal Promálaga facilitó en 2025 la puesta en marcha de 349 startups y prestó asesoramiento a 980 personas emprendedoras a través de la unidad Málaga Emprende.​

La concejala del Área, Alicia Izquierdo, ha presentado este lunes este balance, que refleja que el 36% de quienes acudieron al servicio logró iniciar un negocio, es decir, casi cuatro de cada diez usuarios han constituido finalmente una empresa en la ciudad.​

Málaga Emprende ofrece consultoría para la constitución de sociedades, asesoramiento fiscal y mercantil, formación en gestión, apoyo a la innovación, búsqueda de financiación, mentorización, programas de aceleración y tramitación de ayudas y subvenciones dirigidas al tejido empresarial.​

El perfil predominante entre las personas atendidas corresponde al tramo de 35 a 45 años, que concentra el 38% de las consultas, seguido por los grupos de 25 a 35 años, con el 32%, y de mayores de 45, que representan el 23% del total.​

En cuanto al género, las mujeres realizaron el 51% de las consultas frente al 49% de los hombres, ya fuera como trabajadoras autónomas o como administradoras de sociedades, lo que confirma una presencia equilibrada en el ecosistema emprendedor local.​

Por sectores económicos, destacan los servicios profesionales, que suponen el 27% de los proyectos, seguidos por el comercio, con un 17%, la hostelería, con un 11%, y las actividades TIC e I+D, que alcanzan el 9% y aumentan su peso respecto al ejercicio anterior.​

La mayoría de los emprendedores cuenta con estudios universitarios, que representan el 50% de los atendidos, mientras que el 29% posee Formación Profesional, el 15% Bachillerato y solo el 6% tiene estudios primarios, lo que evidencia un alto nivel de cualificación.​

En cuanto a la situación laboral, el 60% de las personas que acudieron al servicio eran trabajadores en activo y el 35% se encontraba en desempleo, cifras que indican que el emprendimiento se percibe tanto como alternativa laboral como vía de diversificación profesional.​

Ayudas​

Dentro de la convocatoria Impulso empresarial se han concedido 70 subvenciones por un importe global de 400.000 euros, dirigidas a autónomos y sociedades recién constituidas que acometen inversiones productivas en la ciudad para favorecer el nacimiento de nuevas actividades.​

Estas ayudas, a fondo perdido, pueden alcanzar hasta 10.000 euros por beneficiario, con un máximo del 75% del proyecto, y buscan facilitar la puesta en marcha de iniciativas viables que generen empleo y valor añadido en el término municipal de Málaga.​

Los autónomos continúan siendo la fórmula jurídica más utilizada en las solicitudes de esta línea, con una participación mayoritaria de mujeres, que representan el 60% frente al 40% de hombres, especialmente en sectores como el sanitario y el cuidado personal.​

En este ámbito, las actividades sanitarias y de cuidado personal se han situado como segunda rama con más presencia, solo por detrás de los servicios profesionales, mientras que los tramos de edad de 25 a 35 y de 35 a 45 años concentran el grueso de las peticiones.​

Red de incubadoras​

La Red Municipal de Incubadoras gestionada por Promálaga alojó el año pasado a 211 empresas y registró una ocupación media del 90,1% en sus 14 centros, que ofrecen capacidad total para 229 proyectos y un potencial de hasta 495 empleos.​

La red se estructura en incubadoras tecnológicas e innovadoras, de barrio, creativas y de centro, lo que permite agrupar a empresas por tipología de actividad y servicios, generando sinergias y colaboración entre proyectos que comparten necesidades similares.​

Entre las novedades de 2025 figura el lanzamiento de Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores, ubicado en Promálaga Coworking en Málaga TechPark y vinculado a la futura llegada del centro del IMEC, con espacio de incubación para 20 empresas del sector microelectrónico y fotónico.​​

El pasado año también se inauguró Promálaga Flexwork, un espacio de coworking flexible en la calle Beatas con una docena de puestos distribuidos en tres salas y sala de reuniones, que se reserva y paga mediante la aplicación móvil Archie.​

Asimismo, se puso en marcha la nueva sede electrónica de Promálaga, una plataforma que permite tramitar servicios las 24 horas del día y los 365 días del año, avanzando en digitalización, accesibilidad y transparencia en la relación con las empresas y la ciudadanía.​

Entre las herramientas disponibles destaca el Plan de Empresa, que permite diseñar un proyecto en pocos minutos y con el que en 2025 se elaboraron 1.074 planes a través de la plataforma en línea de la entidad.​