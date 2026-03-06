Unicaja analiza en Sevilla el primer año de desarrollo de su Plan Estratégico 2025-2027
La entidad reúne a 500 profesionales de sus equipos operativos y redes de negocio de Andalucía para revisar los avances del plan y reforzar la orientación a clientes y empleados.
Las claves
Unicaja ha reunido en Sevilla a 500 empleados para revisar el primer año de su Plan Estratégico 2025-2027.
El presidente José Sevilla y el CEO Isidro Rubiales encabezaron la jornada, enfocada en compartir avances y retos del plan.
La sesión sirvió para reforzar la coordinación entre departamentos y alinear las prioridades para el segundo año de ejecución.
La entidad destacó el impulso a la transformación digital, la experiencia de cliente y el crecimiento sostenible, tanto en banca minorista como en empresas.
Unicaja ha celebrado este viernes en Sevilla una jornada interna en la que ha reunido a 500 empleados de sus equipos operativos y redes de negocio en Andalucía para revisar los avances del Plan Estratégico 2025-2027 en su primer año de vigencia.
El encuentro ha estado encabezado por el presidente de la entidad, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, junto a responsables de áreas clave, en el marco de un ciclo de reuniones internas que se desarrollan en distintas ciudades.
La sesión ha tenido como finalidad compartir la evolución de la planificación estratégica, poner en común los retos y prioridades para los próximos ejercicios y reforzar la coordinación entre departamentos esenciales para su implementación.
Asimismo, la entidad ha subrayado su objetivo de intensificar la orientación al cliente y al empleado, alineando a los equipos con las prioridades definidas para este segundo año de ejecución del plan.
Durante la jornada, la alta dirección ha detallado los progresos en ámbitos como la transformación digital, la mejora de la experiencia de cliente y el impulso a un crecimiento sostenible del negocio, tanto en banca minorista como en el segmento de empresas.
En su intervención, José Sevilla ha destacado que “compartir la evolución del Plan Estratégico con los profesionales de la red comercial es clave para consolidar un proyecto común y reforzar nuestra posición en los territorios”.
Por su parte, Isidro Rubiales ha señalado que “estas jornadas nos permiten alinear prioridades, escuchar a los equipos y acelerar la ejecución de las iniciativas que deben impulsar el crecimiento del banco”.