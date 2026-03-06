Unicaja analiza en Sevilla el primer año de desarrollo de su Plan Estratégico 2025-2027

Los directivos de Unicaja que han participado en este encuentro.

Unicaja ha celebrado este viernes en Sevilla una jornada interna en la que ha reunido a 500 empleados de sus equipos operativos y redes de negocio en Andalucía para revisar los avances del Plan Estratégico 2025-2027 en su primer año de vigencia.​

El encuentro ha estado encabezado por el presidente de la entidad, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, junto a responsables de áreas clave, en el marco de un ciclo de reuniones internas que se desarrollan en distintas ciudades.​

La sesión ha tenido como finalidad compartir la evolución de la planificación estratégica, poner en común los retos y prioridades para los próximos ejercicios y reforzar la coordinación entre departamentos esenciales para su implementación.​

Asimismo, la entidad ha subrayado su objetivo de intensificar la orientación al cliente y al empleado, alineando a los equipos con las prioridades definidas para este segundo año de ejecución del plan.​

Durante la jornada, la alta dirección ha detallado los progresos en ámbitos como la transformación digital, la mejora de la experiencia de cliente y el impulso a un crecimiento sostenible del negocio, tanto en banca minorista como en el segmento de empresas.​

En su intervención, José Sevilla ha destacado que “compartir la evolución del Plan Estratégico con los profesionales de la red comercial es clave para consolidar un proyecto común y reforzar nuestra posición en los territorios”.​

Por su parte, Isidro Rubiales ha señalado que “estas jornadas nos permiten alinear prioridades, escuchar a los equipos y acelerar la ejecución de las iniciativas que deben impulsar el crecimiento del banco”.​