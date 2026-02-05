Premian a comercios tradicionales e instituciones como Navarro Hermanos, Apymer, Cerería Zalo y la CAEA

Las claves nuevo Generado con IA Navarro Hermanos, Apymer, Cerería Zalo y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería han sido premiados en el Día del Comercio en Andalucía. El acto, celebrado en la Cámara de Comercio de Málaga, pone en valor el comercio de proximidad como motor económico y de identidad local. El sector servicios en Andalucía cuenta con 130.000 empresas y 544.000 trabajadores, representando el 20% de la fuerza productiva regional. Se ha presentado un plan estratégico de más de 90 millones de euros y ayudas para el relevo generacional en el sector comercial andaluz.

La Cámara de Comercio de Málaga ha acogido esta mañana un acto institucional que celebra el Día del Comercio en Andalucía para poner en valor el comercio de proximidad.

Se ha premiado a Navarro Hermanos, Apymer, Cerería Zalo y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería.

Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, ha reconocido al sector servicios como el “pilar fundamental de nuestra economía” y ha subrayado que el sector “goza de buena salud”, con 130.000 empresas y 544.000 trabajadores que suponen el 20% de la fuerza productiva.

Además, la consejera ha detallado un plan estratégico con un presupuesto de más de 90 millones de euros para ayudar al sector y una línea de relevo generacional para apoyar económicamente a quienes asumen la gestión tras el cese por jubilación.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y Málaga, Javier González de Lara, ha admitido que el comercio está en una fase de “transformación permanente” en la que el esfuerzo de las administraciones y los empresarios es clave para adaptar a los comerciantes y que no se queden atrás.

El presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano, ha dado la enhorabuena al comercio malagueño y ha ensalzado la labor de esta institución por seguir ofreciendo el comercio que merece la ciudad.

“La celebración del Día del Comercio en Andalucía ha supuesto una oportunidad magnífica para reconocer públicamente el esfuerzo de quienes han sostenido el comercio durante décadas, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Es un buen momento para recordar que el comercio de proximidad ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para el empleo, la economía local y la identidad de nuestras ciudades y pueblos”, ha señalado Lorena García, presidenta de Málaga Comercio.