Unicaja eleva un 10,3% su beneficio hasta los 632 millones de euros en 2025 y aumenta el pay‑out al 70%

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja cerró 2025 con un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3% más que el año anterior, y aumentó el pay-out al 70%. La entidad prevé distribuir 443 millones de euros en dividendos con cargo a los resultados de 2025, y estima una remuneración al accionista superior al 85% para 2025-2027. El margen bruto creció un 2,6%, mientras que la tasa de morosidad descendió al 2,1% y los recursos administrados alcanzaron los 104.902 millones de euros. Unicaja avanzó en su transformación digital desplegando casos de uso de inteligencia artificial para acelerar la comercialización y mejorar procesos internos.

Unicaja Banco cerró 2025 con un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3% más que el año anterior, apoyado en un margen de intereses de 1.495 millones, el crecimiento de las comisiones y una reducción de provisiones y otros gastos de explotación.​

La entidad ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha alcanzado resultados considerados históricos y ha cumplido todas las guías comunicadas al mercado, gracias a la ejecución del Plan Estratégico 2025‑2027, que ha impulsado la actividad comercial y elevado un 3% el volumen de negocio de clientes.​

El margen bruto creció un 2,6%, hasta 2.095 millones de euros, con una ratio de eficiencia estable en el 45,5%, mientras el ROTE ajustado por exceso de capital aumentó hasta el 12,1%, 1,3 puntos porcentuales más que en 2024.​

La mejora de la rentabilidad ha permitido revisar al alza los objetivos del plan, con una previsión de resultado neto acumulado superior a 1.900 millones de euros en 2025‑2027 y una remuneración al accionista prevista por encima del 85%.​

Para el periodo 2026‑2027, Unicaja anticipa un ROCET1 (rentabilidad sobre capital regulatorio) superior al 15%, un margen de intereses anual por encima de 1.500 millones de euros y un beneficio neto que se espera que supere los 630 millones por ejercicio.​

En enero, el consejo aprobó una nueva política de dividendos que eleva el objetivo de distribución al 70% del beneficio neto y permite fijar una remuneración adicional mediante recompras o dividendos extraordinarios, estimada en torno al 25% del resultado de 2026.​

Con cargo a los resultados de 2025, la entidad prevé distribuir 443 millones de euros en dividendos, incluyendo 169 millones ya abonados en septiembre y 274 millones que se propondrán a la próxima Junta General de Accionistas.​

Los recursos administrados alcanzaron 104.902 millones de euros, con un aumento del 2,9% en doce meses, mientras los recursos minoristas crecieron un 3,5%, hasta 96.789 millones, impulsados por el avance de los productos fuera de balance.​

Los fondos de inversión destacaron con un crecimiento interanual del 22,6%, un patrimonio de 16.585 millones de euros y suscripciones netas de 2.801 millones, lo que consolida una cuota de mercado del 9% según datos de Inverco.​

La inversión crediticia performing aumentó un 1,9%, hasta 47.245 millones de euros, con especial dinamismo en crédito a empresas y consumo, que avanzaron un 3,7% y un 8,3% respectivamente a lo largo del ejercicio.​

La nueva producción de crédito alcanzó 12.133 millones de euros, de los que 3.087 millones correspondieron a hipotecas a particulares y 6.009 millones a financiación para empresas, con un incremento del 40% en la nueva producción al sector privado.​

En materia de riesgo, la tasa de morosidad descendió hasta el 2,1%, mientras el volumen de activos no productivos cayó un 25,3%, con descensos del 32,9% en adjudicados y del 20% en saldos dudosos, y una reducción del 40% en NPAs netos.​

Las coberturas se situaron entre las más elevadas del sector, con una tasa de cobertura de NPAs del 76,7%, del 77,1% en dudosos y del 76,1% en adjudicados, en línea con la política de prudencia en la gestión del riesgo de la entidad.​

Unicaja mantuvo unos sólidos niveles de solvencia, con un ratio CET1 del 16% y capital total del 19,9%, lo que supone un exceso de 2.197 millones de euros sobre los requerimientos regulatorios, incluyendo un pay‑out del 70%.​

La posición de liquidez también fue holgada, con un ratio Loan to Deposit del 68%, una ratio de cobertura de liquidez LCR del 301% y una ratio de financiación neta estable NSFR del 160%, muy por encima de los mínimos exigidos.

Inteligencia artificial

En el ámbito de la transformación digital, la entidad continuó desplegando casos de uso de Inteligencia Artificial para acelerar la comercialización, mejorar procesos como reclamaciones y procedimientos legales y reducir el tiempo de desarrollo tecnológico.​

Estos avances se apoyan en un Hub de IA con más de 50 profesionales, alianzas con universidades y una arquitectura tecnológica híbrida y modular, preparada para operar en la nube y en entornos propios, compatible con modelos comerciales y de código abierto.