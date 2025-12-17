La OCU avisa: la campaña navideña incrementa un 3,9% los precios de los alimentos en Málaga en tan solo 15 días

Varias personas en el mercado de abastos realizan sus compras el día previo a una cena de Nochebuena, en una imagen de archivo. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA La OCU alerta de que los precios de los alimentos en Málaga han subido un 3,9% en la primera quincena de diciembre debido a la campaña navideña. El encarecimiento afecta sobre todo a productos típicos de Navidad como percebes (29,9%), pularda (15,3%) y angulas (11,5%). Siete productos, entre ellos el jamón ibérico de cebo, cordero lechal y lubina, alcanzan máximos históricos de precio en estas fechas. La OCU recomienda planificar las compras navideñas con antelación y aprovechar ofertas o adquirir productos congelados para evitar futuras subidas de precios.

Las cenas y comidas navideñas vuelven a poner este año a prueba el bolsillo de miles de familias. Con la cesta de la compra encadenando subidas y los precios de productos básicos disparados, llenar la mesa en Navidad se ha convertido en un ejercicio de equilibrio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de que los precios ya han subido en estos primeros 15 días de diciembre.

Así se detalla en el segundo control de los tres previstos por la organización: en lo que va de diciembre los precios han subido un 3,9% de media, un incremento significativo aunque inferior al del año pasado cuando alcanzó el 6,1%.

El estudio analiza 16 productos muy demandados en Navidad en mercados municipales, supermercados y hipermercados de Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Entre ellos figuran carnes como el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda y el pavo; pescados como besugo, lubina, merluza y angulas; mariscos como langostinos, percebes, almejas y ostras; además de frutas y verduras como lombarda, piña y granada, y el jamón ibérico de cebo al corte.

De los datos del estudio de OCU se desprende que, aunque en su conjunto los precios se han incrementado un 3,9% de media, el comportamiento ha sido dispar. Nueve de los productos de la cesta suben de precio estos primeros días, especialmente los percebes (29,9%), la pularda entera (15,3%) y las angulas (11,5%).

Le sigue el pavo entero (4,8% de subida), el redondo de ternera (3%), la merluza al corte (2,8%), la lubina (2,2%), las almejas (2,1%), los langostinos (1,7%), el besugo (0,8%), y el jamón ibérico de cebo (0,4%).

Mantienen su precio el cordero y la lombarda. Y bajan las ostras (-8,2%), la granada (-3,1%) y la piña (-1,5%).

Según la OCU, a diferencia de otros años, no se ve un comportamiento tan diferenciado según el tipo de producto. Las únicas excepciones estarían en los vegetales, donde el comportamiento clásico (pocas variaciones e incluso descensos) se repite este año.

Por otro lado, destacan los precios al alza de las aves, "posiblemente como consecuencia del impacto de la gripe aviar".

Alimentos en máximos históricos

Siete alimentos alcanzan máximos históricos en estas fechas, según la OCU:

-Jamón ibérico de cebo al corte: 67,79 €/kg

-Cordero lechal: 23,18 €/kg

-Redondo de ternera: 20,83 €/kg

-Lubina: 11,79 €/kg

-Pavo entero: 6,97 €/kg

-Granada: 3,08 €/kg

-Piña: 2,15 €/kg

La OCU aconseja planificar con tiempo las cenas navideñas y aprovechar las ofertas, "porque es probable que los precios sigan subiendo". De esta forma, sugieren anticiparse en las compras y congelar los alimentos frescos es una opción siempre interesante, igual que buscar directamente productos congelados.