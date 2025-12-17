Málaga es referente nacional en emprendimiento con récord histórico de actividad femenina

Un momento de la presentación del informe GEM en Málaga.

El Informe GEM Málaga 2024/25 ha sido presentado este miércoles en Málaga y ratifica el papel de la provincia como referente en emprendimiento en España, con especial protagonismo del liderazgo femenino y un ecosistema dinámico y en expansión.​

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) provincial se sitúa en el 10%, claramente por encima del 7,2% nacional, mientras que en la capital asciende al 10,8%, la cifra más alta registrada frente a cualquier comunidad autónoma.​

Por primera vez la actividad emprendedora femenina supera a la masculina en la provincia, con una TEA del 10,3% frente al 9,7%, y en la capital las mujeres alcanzan el 10,6%, muy cerca del 11% registrado entre los hombres.​

La elevada presencia de empresas nacientes explica gran parte del dinamismo, con un 8,4% de la población de Málaga capital y área metropolitana implicada en iniciativas con menos de tres meses de actividad, frente al 7,4% en la provincia y al 4,5% en España.​

La Tasa de Empresas Nuevas se mantiene en niveles similares a la media nacional, con un 2,4% en la capital y un 2,6% en el conjunto provincial, mientras que la consolidación empresarial sigue siendo un reto, situándose en el 5,9% en la provincia y el 3,2% en Málaga ciudad.​

El abandono empresarial muestra un comportamiento favorable, con una tasa del 2,6% en la provincia, 1,6 puntos menos que el año anterior, y del 1,4% en la capital, el dato más bajo entre las economías comparadas y claramente inferior al 3,5% nacional.​

Las percepciones ciudadanas refuerzan la imagen de Málaga como entorno propicio para emprender: el 41% de la población provincial identifica oportunidades de negocio y el 51% se considera capacitado para crear una empresa, porcentajes superiores a los registrados en España.​

El miedo al fracaso continúa disminuyendo desde 2020 y se sitúa en torno al 50% en la provincia y la capital, valores inferiores a los de Andalucía y España, lo que contribuye a reducir las barreras psicológicas al inicio de nuevos proyectos.​

Las motivaciones combinan razones de necesidad y de oportunidad, aunque en Málaga ciudad destaca una actividad emprendedora de mayor calidad: el 50% de las iniciativas se impulsa por deseo de crear riqueza, frente al 39% del promedio español.​

En cuanto a la formación de las personas emprendedoras de la capital, el 39,6% cuenta con estudios universitarios, el 30,2% con educación secundaria y el 18,9% con formación profesional, perfil que refuerza la base de competencias del ecosistema local.​

El 47% de la población provincial considera el emprendimiento una buena opción profesional y el 30,3% opina que es fácil iniciar un negocio en su entorno, porcentajes que superan a los de Andalucía y España, aunque aún por debajo de la media europea.​

La valoración experta del entorno malagueño para crear empresas es ampliamente positiva, con mejores resultados que España y la Unión Europea en diez de las trece dimensiones analizadas, especialmente en programas gubernamentales, infraestructuras físicas y servicios.​

Las normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento, junto con la infraestructura comercial y profesional, se consolidan como fortalezas, aunque se observan ajustes a la baja en algunas dimensiones tras las mejoras registradas en 2023.​

La educación emprendedora en formación profesional mejora su evaluación y se sitúa como la mejor valorada, mientras que la formación universitaria retrocede ligeramente y la enseñanza en etapas tempranas continúa siendo uno de los puntos débiles del sistema.​

La concejala de Innovación Alicia Izquierdo en su intervención.

El Índice NECI alcanza los 5,1 puntos en Málaga, por encima de Andalucía, España y la UE, y se mantiene por encima de cinco desde 2021, situando a la provincia en niveles similares a economías como Estados Unidos, Japón o Letonia.​

El informe incorpora por primera vez un análisis específico sobre la Inteligencia Artificial, destacando una alta conciencia sobre su importancia, el creciente interés por integrarla en nuevos proyectos y los desafíos en formación especializada, competencias avanzadas, ética y seguridad.​

El estudio concluye que la economía malagueña conserva un liderazgo sostenido en emprendimiento, con un fuerte impulso del emprendimiento femenino y un área metropolitana que actúa como motor, aunque con desafíos pendientes en consolidación, financiación y refuerzo de capacidades en etapas iniciales.