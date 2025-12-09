Confirmado por la Junta de Andalucía: así es la cuota cero para nuevos autónomos en 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía mantendrá en 2026 la 'cuota cero' para nuevos autónomos, que supone la devolución íntegra de la cuota reducida a la Seguridad Social durante el primer año. El programa está abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 y exige cumplir ciertos requisitos como estar empadronado en Andalucía y mantener el alta de autónomo al menos 12 meses. Si los rendimientos netos no superan el salario mínimo tras el primer año, la ayuda puede ampliarse un año más, permitiendo hasta 24 meses sin coste real de cuota. La tramitación es telemática y puede requerir adelantar las cuotas, abonando luego la administración la subvención en uno o varios pagos; existen bonificaciones especiales para jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables.

La Junta de Andalucía mantendrá en 2026 la llamada “cuota cero”, una ayuda que permite a los nuevos autónomos recuperar íntegramente lo que pagan de cuota reducida a la Seguridad Social durante, como mínimo, su primer año de actividad.

El programa, abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, obliga a cumplir una serie de requisitos y plazos que conviene conocer antes de lanzarse a emprender.​

La cuota cero no es que la Seguridad Social deje de cobrar, sino una subvención autonómica que reintegra al autónomo el 100% de la tarifa plana estatal de unos 80 euros al mes durante 12 meses.

Si, al terminar ese primer año, los rendimientos netos no superan el salario mínimo, la ayuda puede ampliarse un segundo año, de forma que el profesional puede llegar a encadenar hasta 24 meses sin coste real de cuota.​

La ayuda está dirigida a personas que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a partir de 2023, se acojan a la tarifa plana estatal y estén empadronadas en Andalucía.

Además, deben mantener el alta durante un mínimo de 12 meses y estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, con condiciones reforzadas y bonificaciones específicas para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género o terrorismo.​

Los nuevos autónomos tienen de plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para pedir la cuota cero, pero la solicitud debe presentarse dentro de un margen concreto tras completar el primer año de tarifa plana.

Tramitación

El trámite se hace de forma telemática ante la Junta, normalmente con certificado digital o a través de una asesoría, y en muchos casos implica adelantar las cuotas mensuales hasta que la administración abona la subvención en un pago único o en varios plazos, lo que exige cierta capacidad financiera inicial.​

Con más de medio millón de trabajadores por cuenta propia, Andalucía es la comunidad con más autónomos de España.

La medida se complementa con otras subvenciones al inicio de actividad de entre 3.800 y 5.500 euros, lo que configura un paquete de incentivos potente sobre el papel, aunque expertos y asociaciones recuerdan que su eficacia real dependerá de la estabilidad de los negocios una vez superado el periodo bonificado.