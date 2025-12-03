AJE Málaga celebra tres décadas de impulso al emprendimiento con un homenaje a sus socios fundadores

El presidente actual de AJE Málaga con varios expresidentes y secretarias generales.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga ha celebrado este miércoles su trigésimo aniversario con un homenaje al empresariado que confió en la organización desde los inicios y continúa vinculado para acompañar a las nuevas generaciones emprendedoras.​

El acto ha tenido lugar en la Caja Blanca y ha reunido a alrededor de 200 personas, entre responsables institucionales, representantes de organizaciones empresariales y miembros del ecosistema económico de la provincia.​

​Han acudido, entre otros, el presidente de AJE Andalucía, Félix Romero, así como presidentes y portavoces de asociaciones sectoriales de la provincia, que subrayaron con su presencia el papel de AJE Málaga como espacio de conexión, apoyo y representación para el tejido empresarial joven.​

La organización recordó que comenzó su andadura con una decena de empresas asociadas y que, tres décadas después, se ha consolidado como el mayor colectivo multisectorial de la provincia, con más de 600 compañías integradas en su red.​

Los empresarios que han sido homenajeados.

La primera parte del encuentro incluyó una mini feria denominada “Sueños Empresariales”, concebida como un espacio lúdico e interactivo para fomentar la distensión inicial, propiciar contactos profesionales y facilitar el intercambio de ideas entre participantes.​

​Hubo posteriormente un turno de presentaciones breves en formato ‘elevator pitch’, en el que las compañías Datarush, Lasermy y Novaluz compartieron su experiencia de crecimiento junto a AJE Málaga y su relación con la comunidad asociativa.​

El presidente de AJE Málaga, José González Villodres, hizo entrega de diplomas e insignias de honor a socios históricos como Carlos Mérida (Microcad), Alejandro Román (Asuem Consultores), Manuel Jiménez (Jiménez y Alés Asesores), Álvaro Abad (Cocom), Virginia Molero (Jovitel), Pepe Moreno (Marmosa) y Salvador Ávila (Ávila Limsama).​

José González con Salvador Ávila.

González Villodres aprovechó el acto para agradecer públicamente la labor de los expresidentes José María Rivas, Fernando de León, Ricardo Cazorla, Daniel Rodríguez, Javier Noriega, Enrique de Hoyos y Ricardo Nandwani, así como la dedicación de las gerentes Rocío García, Mar Recuna y Princesa Sánchez.​

“Hoy celebramos algo más que un aniversario. Hoy celebramos treinta años de historia, de coraje, de personas que se atrevieron a mirar al futuro y decidieron escribirlo con sus propias manos”, destacó el presidente de AJE Málaga.​