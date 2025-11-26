Aldi abre un supermercado de 1.200 metros con 105 plazas de parking en Torremolinos: ya tiene 32 en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Aldi ha inaugurado un nuevo supermercado en Torremolinos, el tercero en esta localidad y el número 32 en la provincia de Málaga. El establecimiento cuenta con 1.200 metros cuadrados, 105 plazas de aparcamiento y ha creado 14 nuevos empleos. Desde 2020, Aldi ha incrementado su superficie comercial en la Costa del Sol un 40% y ya emplea a 450 personas en Málaga. La cadena colabora con 80 proveedores andaluces y ofrece más de 250 productos locales en sus tiendas de la región.

La cadena de supermercados Aldi sigue creciendo en la provincia de Málaga. Este miércoles ha abierto un nuevo establecimiento en Torremolinos, el tercero en esta localidad y el 32 en la provincia de Málaga.

Este supermercado tiene 1.200 metros cuadrados, cuenta con 105 plazas de aparcamiento y está ubicado en la Avenida Manuel Fraga Iribarne, 12, según informan desde la compañía.

Su apertura ha supuesto la contratación de 14 personas, de forma que Aldi ya cuenta en toda la provincia de Málaga con 450 empleados.

Margarita del Cid y Juan Antonio Ortega con los concejales Cristóbal Molina, Isabel Vargas y Marina Vázquez.

Desde la cadena afirman que Málaga es una zona estratégica para ellos. Hace cinco meses inauguraron un súper en Vélez Málaga y desde 2020 ha incrementado su superficie comercial en la Costa del Sol un 40%.

Andalucía, en general, es importante para la cadena al poseer 110 supermercados y 1.500 trabajadores. Un tercio, por tanto, están en Málaga. En diciembre abrirán más establecimientos en las localidades cordobesas de Palma del Río y Pozoblanco y en la sevillana de Dos Hermanas.

“En Andalucía, colaboramos con 80 proveedores andaluces y ofrecemos más de 250 productos locales’’, ha asegurado Juan Antonio Ortega, responsable de expansión de Aldi en la zona, en la inauguración en Torremolinos.

El exterior del supermercado.

“El 60% de los trabajadores de este tercer establecimiento son vecinos del municipio y la presencia de numerosos productos de la zona demuestra la calidad de lo que Málaga y Andalucía pueden ofrecer. ALDI se ha convertido en un aliado en la apuesta por la regeneración urbana, por ofrecer servicios de calidad a los vecinos y por impulsar el desarrollo económico de la ciudad”, ha dicho, por su parte, Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos.