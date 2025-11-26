Abre una conocida tienda en un centro comercial de Málaga: ofrece más de 6.000 productos a precios bajos

Las claves nuevo Generado con IA La cadena de descuentos Action ha inaugurado una tienda en el centro comercial Málaga Nostrum, en el polígono Guadalhorce de Málaga capital. El establecimiento, con 760 metros cuadrados, ha generado 23 nuevos empleos y ofrece 6.000 productos en 14 categorías, con dos tercios de ellos por menos de 2 euros. Esta apertura marca la tienda número 100 de Action en España desde su llegada en 2022, y cada semana introduce 150 productos nuevos. Action cuenta con 3.000 tiendas en 14 países europeos y recibe a 20 millones de clientes semanalmente, según datos de la empresa.

Una nueva cadena comercial se interesa por el mercado malagueño. Action ha abierto una tienda en el centro comercial Málaga Nostrum, en el polígono Guadalhorce de la capital.

Action es una cadena de descuentos especializada en productos no alimentarios. El local tiene 760 metros cuadrados y ha supuesto la contratación de 23 personas. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 22:00.

Se da además la circunstancia de que es el local número 100 que esta enseña abre en España en menos de cuatro años. La primera fue abierta en Gerona en febrero de 2022.

Según indican desde esta multinacional, en este establecimiento se puede encontrar casi de todo y a precios bajos. Ofrecen 6.000 productos en 14 categorías (desde lavandería a juguetes) y dos tercios de ellos cuestan menos de 2 euros.

Hay mucha rotación porque, según explican, cada semana introducen 150 productos nuevos en las tiendas. En este primer día ha habido premios y desde primera hora había una importante cola de clientes en la calle.

En la inauguración estuvo Bart Raeymaekers, Country Regional Director de Action, quien ha asegurado que "estamos encantados de inaugurar nuestra tienda número 100 en España. Se trata de un logro importante para nosotros y un gran paso en nuestros planes de crecimiento, ya que cada vez más clientes desean disfrutar de la experiencia única de Action".

Esta empresa tiene 3.000 tiendas en 14 países europeos y recibe a 20 millones de clientes a la semana, según sus cifras.