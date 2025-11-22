Miriem, asesora fiscal, avisa a los autónomos: "Más de 2 millones todavía no conocen el nuevo sistema de facturas"

A partir del 1 de enero, la Agencia Tributaria comenzará a implementar el nuevo sistema VeriFactu, un cambio que transformará la forma en que empresas y profesionales emiten sus facturas en España. Aunque muchos temen que se trate de una obligación inmediata para todos, la realidad es más compleja.

La asesora fiscal Miriem Diouri García, socia de MDG Advisors, advierte del enorme desconocimiento que aún existe entre los contribuyentes y asegura que perdura una "cierta sensación de incertidumbre".

VeriFactu nace como un nuevo marco regulatorio destinado a reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Se aplicará a todos aquellos que utilicen programas informáticos de facturación, conocidos como Sistemas Informáticos de Facturación (SIF).

“Su objetivo es evitar que se manipulen facturas una vez emitidas. Los programas deberán generar registros inalterables y, en la modalidad VeriFactu, enviar la información casi en tiempo real a Hacienda”, explica Diouri.

Uno de los puntos que más confusión está generando es el alcance real de esta obligación. La asesora fiscal es tajante: "No todos los autónomos tendrán que implantar VeriFactu. Solo quienes usen programas informáticos de facturación".

Quienes trabajen de forma manual, por ejemplo con Word o Excel sin macros, no estarán obligados a instalar ningún software nuevo. Podrán continuar como hasta ahora, aunque con un matiz: "Hacienda advierte que quienes sigan facturando manualmente podrían estar más expuestos a controles, porque la Administración no recibe su información automáticamente".

Las fechas de implementación tampoco son iguales para todos:

Empresas (sociedades): deberán adaptarse a partir del 1 de enero de 2026 .

Autónomos: tendrán un margen adicional hasta el 1 de julio de 2026.

Sin embargo, el proceso debería iniciarse ya. “Los proveedores de software están obligados a cumplir los requisitos técnicos del Real Decreto 1007/2023, así que quienes utilicen programas de facturación deben empezar a prepararse”, recomienda Diouri.

En España hay más de 3,4 millones de autónomos, y Diouri asegura que estudios recientes del sector detallan que el 60 % aún no ha iniciado el proceso de adaptación, lo que equivale a más de dos millones de profesionales. "Esto demuestra que, aunque la medida lleva anunciándose tiempo, la desinformación sigue siendo enorme", señala la experta.

La Agencia Tributaria ha lanzado una aplicación gratuita que permitirá emitir facturas totalmente adaptadas al sistema VeriFactu. "Es ideal para autónomos que emiten pocas facturas o que apenas necesitan rectificaciones. Pueden cumplir la norma sin contratar un software comercial", destaca Diouri.

El sistema contempla dos formas de operar:

VeriFactu: envío automático de cada factura a la Agencia Tributaria. Incluye un código QR verificable por el cliente.

No VeriFactu: no se envían las facturas automáticamente, pero el software debe garantizar su integridad mediante firma digital y un registro detallado de eventos.

Ambas opciones son válidas, aunque la primera facilita la supervisión y evita futuras comprobaciones.

Para la asesora fiscal, el mayor obstáculo será la adaptación tecnológica. “Muchas pequeñas empresas y autónomos trabajan con sistemas antiguos que no cumplen con los nuevos estándares. Adaptarse requiere tiempo, formación y, en algunos casos, inversión”, explica.

El segundo gran problema es la falta de información clara: “Muchos no saben si su software será válido o si deben cambiarlo. Y otros, directamente, desconocen las fechas de entrada en vigor”.

Diouri resume así sus recomendaciones:

Revisar el programa de facturación actual y confirmar con el proveedor si cumple con el RD 1007/2023. Identificar la fecha de adaptación, distinta para autónomos y empresas. No esperar al último momento: cuanto antes se actúe, más fácil y menos costosa será la transición.

"El sistema VeriFactu no afectará a todos desde el primer día, pero sí marcará un antes y un después", concluye Diouri, y asegura que este cambio inaugura una nueva etapa: "La transparencia digital será la norma".