Si viaja con Iryo a Málaga debe saber esto: han convocado varios días de huelga en noviembre y diciembre

Las claves nuevo Generado con IA El sindicato CGT ha convocado huelga para los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre en Iryo, afectando los trayectos a Málaga y Madrid. La huelga implica a todo el personal de Iryo, incluyendo tripulación, mantenimiento, salas de control y oficinas de todos los centros de trabajo. La causa principal de la huelga es el bloqueo en las negociaciones del primer convenio colectivo y la congelación salarial desde 2022, según CGT. El año pasado también se convocó una huelga similar en fechas navideñas, aunque fue desconvocada días antes de su inicio.

Si tiene comprado o piensa comprar un billete de Iryo para ir a Málaga o Madrid para los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre (en pleno puente de la Constitución) debe saber que el sindicato CGT ha convocado una huelga y puede que no viaje.

El sindicato denuncia el bloqueo de las negociaciones del primer convenio colectivo de la plantilla y ha llamado a los paros a todo el personal, es decir, a Tripulación, Mantenimiento, CEX, Sala de Control y Oficinas en todos los centros de trabajo.

Se creó una comisión negociadora entre empresa y sindicatos en junio de 2024 y, por ahora, no ha habido avances.

"Seguimos escuchando las mismas excusas que el primer día. No existe una voluntad real de negociar", aseguran desde CGT.

"La empresa se beneficia de una polivalencia extrema mientras mantiene congelados los salarios desde 2022, una situación insostenible ante el incremento de cargas de trabajo y el encarecimiento de la vida", añaden.

El año pasado ocurrió lo mismo. Los sindicatos convocaron huelga en plena Navidad, los días 23, 24, 25, 30, 31 de diciembre de 2024 y 1 de enero de 2025. Sin embargo, fue desconvocada unos días antes.