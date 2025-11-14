Concha Yoldi, la empresaria más rica de Andalucía: "Un médico solo gana 8.000 euros más que el salario mínimo"

Las claves nuevo Generado con IA Concha Yoldi, dueña de Persán y considerada la empresaria más rica de Andalucía, cuenta con un patrimonio de 335 millones de euros y lidera una empresa con más de 3.400 empleados. Durante un foro en Málaga, Yoldi criticó la escasa diferencia salarial entre el salario mínimo y el de profesionales cualificados como los médicos, señalando que solo hay 8.000 euros de diferencia anual. Yoldi destacó el talento y la creatividad de Andalucía, pero lamentó la falta de formación y subrayó la importancia de la igualdad de oportunidades para no perder talento por dificultades económicas.

Concha Yoldi es la dueña de Persán, una empresa andaluza especializada en la fabricación de detergentes. Facturan más de 860 millones de euros al año gracias a marcas tan populares como Flota o Puntomatic y tienen 3.400 empleados.

Gracias a eso es la empresaria más rica de la comunidad andaluza, con un patrimonio de 335 millones de euros, según Forbes.

Participa en numerosos encuentros empresariales y es de esas personas que habla claro. Este viernes ha participado en Málaga en un foro titulado Aquí hay talento Andalucía y ha criticado la escasez de salarios en esta comunidad autónoma.

"Hay que hablar del salario y por qué se van los médicos y otros profesionales. Solo hay 8.000 euros de diferencia entre el salario mínimo y un salario medio. Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación", ha asegurado tajante.

Al margen de eso, Yoldi ha subrayado que "en Andalucía tenemos talento de sobra y somos un pueblo imaginativo y rápido", pero ha lamentado que "nos falta formación".

No obstante, considera que se están dando pasos positivos con las universidades públicas existentes y el aumento de las privadas y hace hincapié en que "es fundamental que haya igualdad porque no se puede perder talento por dificultades económicas".