Borja, empresario: "Monté una empresa de CBD con 450 euros y ahora facturo 1,2 millones con más de 100.000 clientes"

El malagueño Borja Iribarne se licenció en Publicidad, hizo un master en marketing y trabajó en empresas como Blackberry, Gol Televisión o Vocento. Nunca se imaginó que iba a fundar y liderar una firma puntera en España en la venta de productos hechos con cannabidiol (CBD).

Pero la vida da muchas vueltas. En 2018 estaba buscando remedios naturales para ayudar a su madre y descubrió lo que era el CBD. Es un compuesto del cannabis, pero no es ilegal ya que no es psicoactivo y se le atribuyen beneficios terapéuticos, especialmente para casos de ansiedad, convulsiones o dolor.

Iribarne tenía alma emprendedora y decidió crear una empresa especializada en este segmento poco conocido en España a la que llamó ProfesorCBD, un comercio electrónico para vender productos con este compuesto.

El camino no ha sido fácil por la incertidumbre legal, los cambios de mercado o la dificultad para encontrar financiación pero, de momento, es una historia de éxito.

Uno de los productos de esta empresa. Angel Vinuesa

Arrancó su aventura con apenas 450 euros y prevé cerrar este 2025 con 1,2 millones de euros en ventas, el doble que en 2024.

No es por casualidad. Ha conseguido encontrar un nicho importante de mercado gracias al cual ya cuenta con 111.000 clientes, tiene presencia en 13 países europeos y distribuye sus productos en más de 200 farmacias y puntos de venta.

En estos siete años la empresa ha creado incluso cinco marcas propias: hakunaOil (aceites de CBD), hakuLab (cosmética y geles deportivos), La Cordobesa (flores y resinas aromáticas de cáñamo cultivadas en España), KamikaCBD y Balloon (vaporización).

En 2022 obtuvo el Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral por la elaboración del primer aceite de CBD combinado con Gaba.

El próximo paso de Borja Iribarne será adentrarse en el cannabis medicinal con la creación de una división biotecnológica denominada Bioteacher.