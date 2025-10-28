Málaga crecerá un 2,8% en 2025: lidera la economía andaluza y supera la media española de precios

Las claves nuevo Generado con IA Málaga lidera el crecimiento económico en Andalucía con un aumento previsto del PIB del 2,8% para 2025, superando la media regional y nacional. El sector turístico de Málaga muestra un sólido crecimiento, con un incremento en el número de viajeros y tráfico aéreo, aunque los apartamentos turísticos enfrentan una caída del 15% en ocupación. El mercado laboral de Málaga se fortalece con un aumento del 3,22% en el número de personas activas y un crecimiento del 3,35% en afiliados a la Seguridad Social, pese a un incremento del paro del 7,73% interanual. El sector inmobiliario en Málaga continúa en expansión, con un aumento del 10,15% en hipotecas concedidas y un alza del 12,82% en el precio de la vivienda libre.

A pesar de la incertidumbre económica global y de la desaceleración de las principales potencias europeas, Málaga continúa consolidando su liderazgo económico dentro de Andalucía. Así lo reflejan los últimos datos del Barómetro Económico de la Provincia de Málaga, que sitúan su crecimiento por encima de la media andaluza y española.

El informe destaca que el número de sociedades creadas y el capital invertido han experimentado incrementos de dos dígitos, superando ampliamente las cifras regionales y nacionales. "Málaga continúa siendo un referente", ha subrayado el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez.

Las previsiones del PIB malagueño para 2025 apuntan a un crecimiento del 2,8%, frente al 2,4% de Andalucía y el 2,5% de España. "Los índices que hemos recogido y las previsiones que hemos elaborado siguen en la misma línea que barómetros anteriores", ha apuntado Méndez.

En cuanto a los precios, la provincia mantiene un nivel superior al promedio andaluz y nacional. En agosto, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 3,1%, frente al 2,7% regional y el 3% nacional. Este diferencial se atribuye al dinamismo de la economía malagueña, que sigue mostrando una fuerte resistencia a la baja.

Sin embargo, el decano del Colegio de Economistas advierte de que el precio de la vivienda y las infraestructuras de transporte "son desafíos" que pueden lastrar este crecimiento. "Es fundamental la colaboración público-privada para garantizar que el desarrollo económico de Málaga no se vea frenado", ha añadido.

El mercado laboral también ofrece un balance positivo. El número de personas activas supera las 911.000, con una tasa de crecimiento del 3,22%, superior a la andaluza y española.

Aunque el paro ha aumentado un 7,73% interanual, se redujo respecto al primer trimestre del año, coincidiendo con el inicio de la temporada turística. Además, los trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumentaron un 3,35%.

El sector turístico, pilar clave de la economía malagueña, muestra signos de crecimiento: aumenta el número de viajeros alojados en hoteles, tanto nacionales como extranjeros.

También crecen las pernoctaciones hoteleras, aunque a un ritmo más moderado que en Andalucía o España. Sin embargo, los apartamentos turísticos registran una caída del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, tanto en grado de ocupación como en número de viajeros.

Pese a ello, el tráfico aéreo mantiene su impulso, con un incremento del 7,8% en julio y casi 2,9 millones de pasajeros en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

El sector inmobiliario también sigue en plena actividad, según recoge el barómetro. En julio, las hipotecas concedidas aumentaron un 10,15%, mientras que en Andalucía y España los incrementos fueron del 38,57% y 32,96%, respectivamente.

La licitación oficial continúa creciendo muy por encima de los promedios regionales, llegando a representar un tercio de la licitación total andaluza. También suben las compraventas de viviendas y el precio de la vivienda libre, con un alza interanual del 12,82%, en línea con los últimos barómetros.

También mejora el índice de confianza empresarial, con un aumento más acusado en Málaga que en el resto del país.

En materia de comercio exterior, las importaciones se incrementaron un 11,67%, en contraste con el descenso regional del 6,42%, mientras que las exportaciones evolucionan de forma paralela.