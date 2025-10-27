Unicaja sigue ampliando su apuesta por la inteligencia artificial: se alía con Workday

Juan Medina, director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, y Adolfo Pellicer, VP & country manager, Iberia, Workday.

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja ha establecido una alianza estratégica con Workday para modernizar la gestión de sus empleados y avanzar en su transformación digital. El acuerdo con Workday permitirá automatizar actividades esenciales, mejorar la capacidad analítica y ofrecer mayor autonomía a los empleados de Unicaja. La iniciativa reducirá tiempos en procesos críticos, disminuirá errores mediante la automatización y fortalecerá la agilidad organizativa.

Unicaja ha formalizado una alianza estratégica con Workday, una plataforma empresarial especializada en inteligencia artificial, con el objetivo de modernizar la gestión de sus empleados y avanzar en su proceso de transformación digital.

El acuerdo permitirá automatizar actividades esenciales, integrar de forma unificada el ciclo de vida del personal y mejorar la capacidad analítica en la toma de decisiones. Su implantación se realizará progresivamente, facilitando mayor autonomía y cercanía para todos los integrantes de la organización.

“Las personas que forman parte de Unicaja son el motor que impulsa nuestra organización y una clara prioridad en este ciclo estratégico. Esta alianza con Workday nos permite seguir construyendo una entidad más conectada, más eficiente y humana, mejorando significativamente la experiencia de nuestra plantilla”, ha indicado Juan Medina, director general de Personas, Organización y Legal del banco malagueño.

Asimismo, destacó que disponer de una visión precisa y en tiempo real de los datos de la plantilla permitirá planificar con mayor eficacia, ganar eficiencia operativa y dotar de más herramientas a los equipos de liderazgo.

Adolfo Pellicer, VP & country manager de Workday para Iberia, ha señalado por su parte que “estamos muy orgullosos de acompañar a Unicaja en este innovador proyecto y de su confianza en las soluciones de Workday para impulsar la gestión de su talento, una prioridad estratégica para esta entidad financiera de referencia en España”.

La alianza se traducirá en beneficios como la reducción de tiempos en procesos críticos, una disminución de errores mediante la automatización y un impulso del autoservicio que fomentará la autonomía individual. Además, los responsables contarán con mayor visibilidad y control sobre sus equipos, optimizando la gestión operativa.

El nuevo entorno digital permitirá integrar planificación, ejecución y análisis de indicadores clave, fortaleciendo la agilidad organizativa y el enfoque estratégico en la gestión del talento.