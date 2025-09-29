Alianza entre el Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Comercio para impulsar el emprendimiento

El Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Comercio han firmado este lunes un convenio que permitirá desarrollar programas de asesoramiento y formación dirigidos a fomentar el autoempleo, la empleabilidad y la competitividad empresarial.

El acuerdo cuenta con un presupuesto de 225.000 euros, de los cuales el 80% procede de la Cámara de Comercio gracias a la financiación comunitaria y recursos propios, mientras que el 20%, equivalente a 45.000 euros, será aportado por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

La concejala de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, y el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano, suscribieron este acuerdo y subrayaron la importancia de la colaboración público-privada.

María Paz Flores destacó que el objetivo es acompañar a emprendedores y emprendedoras para transformar sus ideas en proyectos sólidos, sostenibles e innovadores, además de generar redes de contacto y sinergias que impulsen al tejido productivo local.

Por su parte, José Carlos Escribano recalcó que la cooperación institucional multiplica oportunidades y fortalece la competitividad empresarial, garantizando formación de calidad, mentoría, apoyo en la consolidación de startups y contacto directo con el mercado.

El convenio contempla acciones presenciales y virtuales a través de los programas 'España-Emprende' e 'Impulsa Startup', con talleres, jornadas, seguimiento y mentorías que potencien tanto la creación de nuevas empresas como la continuidad de iniciativas ya consolidadas.

En la edición 2024 participaron 354 personas en 32 actividades, mientras que el programa Impulsa Startup permitió que 15 candidatos transformaran su idea en propuestas empresariales viables con el apoyo de tutores y expertos.

El jurado de la pasada edición reconoció como Mejor Propuesta Empresarial a 'MalakAir', del joven emprendedor Juan Paulino Dueñas, que fue premiado con 1.600 euros y seleccionado como finalista en el Demo Day Nacional celebrado en Madrid.