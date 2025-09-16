Las empresarias malagueñas premian este martes a Cruz Sánchez de Lara por su "liderazgo inspirador"

Cruz Sánchez de Lara, fotografiada durante la celebración de Los misterios de La Alhambra. David Morales

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, editora de Magas y ENCLAVE ODS, Cruz Sánchez de Lara, estará este martes en Málaga para recibir el Galardón Victoria, el gran premio que cada año concede la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema).

Sánchez de Lara obtiene este reconocimiento por "su sobresaliente labor en su liderazgo inspirador y su contribución al desarrollo profesional y empresarial de las mujeres", explican desde la patronal malagueña.

A ello se le suma que "su compromiso, dedicación y trayectoria ejemplar constituyen un referente y un impulso para futuras generaciones".

Son palabras llenas de contenido ya que Sánchez de Lara es una de las principales defensoras del emprendimiento femenino en España.

Lo hace, además, con múltiples acciones. En julio, por ejemplo, lanzó la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en un magnífico acto en la Alhambra de Granada.

Desde el podcast de Magas Arréglate que nos vamos, junto a la directora de ENCLAVE ODS Charo Izquierdo, está dando voz a decenas de mujeres. También dirige el programa de entrevistas Madres: desde el corazón de Mediaset Infinity que acaba de arrancar una nueva temporada.

Sánchez de Lara es además abogada experta en Derechos Humanos y escritora. Este pasado mes de julio recibió en Palma de Mallorca el premio Talentya Compartir de la Fundación para el Desarrollo de la Cultura, la Sostenibilidad y la Innovación (Fundestic) por ser una persona que "construye puentes entre lo que somos y lo que aún podemos ser y en la que se encarnan la justicia y la convicción".

No es el primer premio que recibe en Málaga, una tierra por la que siente un gran cariño ya que es andaluza. En mayo del año pasado el Observatorio de Derechos Humanos de España le entregó el Premio Catalejo en la categoría de Medios de Comunicación en el Museo Carmen Thyssen.

Este martes repite, en esta ocasión en el Museo del Automóvil. Este reconocimiento se enmarca dentro de Netwoman Andalucía, un gran evento de networking empresarial femenino que reunirá a más de un centenar de empresarias de toda la comunidad autónoma andaluza.

Sánchez de Lara recibirá el Galardón Victoria, que celebra su decimotercera edición. El año pasado fue homenajeada la periodista Ana Rosa Quintana, sumándose a una lista que estaba formada por María Teresa Campos, Adelaida de la Calle, Pasión Vega, Sonia Díez, Mabel Lozano, Laura Baena o María Peláe, entre otras.

"El Galardón Victoria busca dar visibilidad a mujeres cuya trayectoria y logros puedan servir de estímulo para otras, contribuyendo así a fortalecer una cultura emprendedora en la que el liderazgo femenino tenga el reconocimiento que merece", subrayan desde Amupema. Cruz Sánchez de Lara es un perfecto ejemplo.