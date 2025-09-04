Ángel Diego González sustituye a Rafael Romero al frente de Abante en Málaga

Ángel Diego González será el nuevo director de la oficina de Abante en Málaga. Sustituye en el cargo a Rafael Romero, que abrió la delegación en 2019 e iniciará otro proyecto profesional.

Romero es articulista de EL ESPAÑOL de Málaga y anunció su decisión esta pasada semana a través de este artículo.

Abante es una consultora de asesoramiento financiero y gestión de patrimonios. González es un prestigioso profesional que llevaba en la casa desde su apertura, por lo que la firma ha apostado por la continuidad.

“Es un orgullo asumir la dirección de la oficina. El crecimiento de estos años ha sido posible gracias a un modelo de asesoramiento que pone a las personas en el centro", asegura González.

El nuevo director añade que "afronto esta nueva etapa con ilusión y con el compromiso de seguir reforzando la relación de confianza que tenemos con los clientes, manteniendo la cercanía, la visión a largo plazo y los valores que siempre han definido a Abante”.

González fue anteriormente asesor patrimonial en Unicorp Patrimonio (Banca Privada de Unicaja). Es licenciado en Económicas por la Universidad de Málaga y cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Además, dispone de las certificaciones European Financial Advisor (EFPA) y ESG Advisor, así como formación especializada en planificación financiera y banca privada.

Crecimiento en Andalucía

Abante abrió su primera oficina en Sevilla en 2014 y en 2019 inauguró la de Málaga en la calle Larios. Actualmente, la entidad gestiona y asesora más de 450 millones de euros en la comunidad.

La firma está en pleno plan de expansión nacional. En 2024 superó los 14.000 millones de euros en activos gestionados y asesorados con más de 14.400 clientes.

Este pasado mes de julio ha anunciado un acuerdo de integración con atl Capital. La operación, pendiente de aprobación por la CNMV, dará lugar a un grupo con más de 17.000 clientes, 400 profesionales y presencia en 11 ciudades españolas.

“Andalucía es una región clave para Abante y Málaga tiene un enorme potencial de crecimiento. Nuestra apuesta por esta comunidad sigue siendo muy fuerte. En Abante entendemos que la inversión tiene un componente emocional que trasciende la parte del dinero, por eso trabajamos para estar cerca de nuestros clientes y dar sentido a su patrimonio dentro de su propio proyecto biográfico personal, familiar o empresarial”, indica Marta Rodríguez, directora comercial de Abante.