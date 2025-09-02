El 'paraíso' inmobiliario de Antequera y Ronda: la 'aldea gala' donde vivir cuesta la mitad que en Málaga capital

Alquilar una vivienda en la provincia de Málaga es más caro que nunca. Con un sueldo normal, de unos 1.500 euros, es prácticamente imposible conseguir un inmueble decente porque aparte de vivir bajo techo hay que comer, pagar el agua, la luz, ropa, medicinas...

Miles de personas están condenadas a tener que compartir piso con gente conocida o desconocida para poder acceder a una residencia. Y no estamos hablando solo de veinteañeros, sino de personas de cualquier edad.

El precio medio del alquiler en la provincia malagueña en agosto es de 16,7 euros al mes por metro cuadrado. Si se toma como referencia una vivienda de 100 metros cuadrados, 1.670 euros, según los últimos datos de Idealista.

Pero en este imperio malagueño rodeado de localidades donde, como poco, te piden 1.000 euros mensuales por alquilar un piso que, en muchos casos, ni siquiera está en buenas condiciones, hay dos municipios grandes que, como la aldea gala de Astérix y Obélix, resisten como pueden.

Son Antequera y Ronda. Las dos grandes cabeceras del interior de la provincia han visto incrementado su precio de alquiler de manera notable, pero las tarifas son aún asumibles.

En Antequera, por ejemplo, el precio medio es de 7,6 euros por metro cuadrado. Es casi un 10% más que hace un año, pero hay que pagar 760 euros por un piso de 100 metros cuadrados.

Le sonará a música celestial a muchísimas personas. Y Antequera es una ciudad que ofrece todos los servicios, cuenta con un gran patrimonio cultural y gastronómico, está a apenas 45 minutos de Málaga capital en coche y tiene una estación de AVE perfectamente conectada con Málaga, Córdoba, Madrid o Granada.

Resulta ciertamente sorprendente que estando situada en el centro de Andalucía y con esa buena conexión su precio sea tan bajo en comparación con el resto de municipios.

No es menos cierto que hacemos este análisis con la mirada del precio del conjunto de Málaga, que es uno de los mercados inmobiliarios más caros de España.

Málaga atrae a millones de personas al año -entre futuros residentes y turistas que alquilan viviendas turísticas que quedan fuera del mercado de alquiler tradicional- y eso hace que se dispare la demanda. Si hay poca oferta, pues precio por las nubes.

En Córdoba, por ejemplo, una provincia muy próxima a Antequera, el precio medio del alquiler en la capital es de 8,9 euros por metro cuadrado y en Lucena baja hasta los 6,2 euros el metro.

Por otra parte está Ronda, otro de los municipios más importantes de Málaga. Su conexión con Málaga capital es peor que la de Antequera pues es necesario emplear en torno a una hora y media en coche y solo hay una parte de autovía. El tren directo sin transbordo ni está ni se le espera.

Ir desde Ronda a Málaga capital o a otra localidad costera a diario es más fatigoso, pero el hecho de pagar 7,3 euros por metro cuadrado en alquiler es un aliciente considerable. Por un piso de 100 metros cuadrados se pagan 730 euros al mes en Ronda.

Vivir, por tanto, en Antequera o en Ronda cuesta la mitad que en Málaga capital (15,5 euros) y está a años luz de lo que se pide en Marbella (20 euros/m2).

Con total seguridad a los antequeranos y rondeños pagar más de 700 euros al mes por un piso les parecerá una barbaridad teniendo en cuenta el precio de hace unos años, pero comparándolo con el resto de la 'Galia' malagueña debe ser un alivio. El reto para ellos será mantenerlo.